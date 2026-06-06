به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان‌های حقوق بشری، به‌ویژه سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر، با صدور هشدارهایی فوری اعلام کردند که احتمال دارد دولت عربستان سعودی پس از پایان موسم حج و کاهش توجه رسانه‌های بین‌المللی، اجرای احکام اعدام را از سر گرفته و شدت بخشد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مستندات منتشرشده، دست‌کم ۵۴ شهروند سعودی در زندان‌های این کشور با خطر اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو هستند؛ افرادی که بنا بر ادعای این نهادها، عمدتاً به دلیل اتهامات سیاسی یا ابراز عقیده تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

فهرستی که سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نشان می‌دهد افراد حاضر در این پرونده‌ها طیف‌های مختلفی از جامعه را شامل می‌شوند؛ از روحانیون و مبلغان دینی گرفته تا معترضان مسالمت‌جو و فعالان حقوق بشری. در میان این افراد، نام پنج متهمی که در زمان بازداشت یا محاکمه زیر سن قانونی بوده‌اند نیز دیده می‌شود.

این سازمان تأکید کرده است که آمار اعلام‌شده احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان می‌دهد و شمار واقعی افرادی که با خطر اجرای حکم اعدام مواجه هستند، ممکن است بسیار بیشتر از ارقام منتشرشده باشد.

فعالان حقوق بشر معتقدند فضای امنیتی حاکم بر عربستان و فشارهای اعمال‌شده بر زندانیان و خانواده‌های آنان، از جمله تهدید به پیگرد در صورت ارتباط با نهادهای خارجی، مانع از آشکار شدن ابعاد واقعی این پرونده‌ها شده است.

به گفته این نهادها، شواهد موجود نشان می‌دهد که مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد بازدارندگی سیاسی، محدود کردن مخالفان و خاموش کردن صداهای منتقد و اصلاح‌طلب در عربستان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ موضوعی که به باور منتقدان با تعهدات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض است.

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