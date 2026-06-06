وبینار «بررسی پیوند معنوی و تمدنی حج و غدیر و نگاهی در اندیشه اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله وبینارهای حج معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار بین المللی حج و غدیر با هدف بررسی پیوند معنوی و تمدنی حج و غدیر و نگاهی در اندیشه اسلامی و نقش آن‌ها در وحدت امت و تحکیم ارزش‌های الهی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدامین تقوی‌فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، با موضوع «برائت و ولایت بین حج و غدیر» سخن گفت. وی با بیان اینکه حج از واجبات الهی است و اساس این واجب بر اجتماع و گردهمایی مردم استوار شده، اظهار کرد: مردم به دعوت خداوند در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا معنای حقیقی امت اسلامی و معیار برتری یعنی تقوا را درک کنند. او حج را اجتماع مؤمنان، پیوند دل‌های مسلمانان و صحنه برائت از مشرکان و کفار توصیف کرد.

تقوی‌فرد در ادامه با اشاره به مسئله ولایت، سه مرحله را برای تحقق آن برشمرد و گفت: مرحله نخست، حرکت و خیزش انقلابی مسلمانان علیه طاغوت و گناه است؛ مرحله دوم، تأسیس نظام اسلامی پس از ایستادگی در برابر طاغوت؛ و مرحله سوم، ساخت جامعه اسلامی می‌باشد. وی تصریح کرد که اکنون در مرحله تأسیس نظام اسلامی قرار داریم و حج در حقیقت، تصویری روشنی از امت و جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) همچنین با تأکید بر اینکه در حج، مسلمانان با گرایش‌های مختلف اعتقادی و سیاسی گرد یک کعبه واحد جمع می‌شوند، این ویژگی را مبنای شکل‌گیری امت دانست و افزود: حضرت ابراهیم(ع) خود به‌تنهایی یک امت بود، زیرا رسالت او جمع کردن مردم حول محور توحید بود.

وی در پایان سخنانش، واقعه غدیر را پس از برائت از مشرکین، کُنه و حقیقت حج و بندگی خداوند دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) از سوی خدا مأمور شد پس از انجام حج، پیام ولایت را به مردم ابلاغ کند.

دومین سخنران این نشست، شیخ علی درویش، مدیر مجمع فرهنگی و آموزشی امام خمینی(ره) در سوریه بود. وی با بیان اینکه میان حج و غدیر ارتباطی عمیق و آشکار وجود دارد، اظهار داشت: نخستین مفاهیمی که از حج در ذهن شکل می‌گیرد، اجتماع، ولایت و توحید است؛ از این‌رو، حج و غدیر دو حادثه تاریخی صرف نیستند، بلکه دو حقیقت ماندگار در تاریخ بشریت به شمار می‌روند.

وی هدف نهایی مناسک حج را توحید دانست و گفت: حتی اعمالی مانند رمی جمرات نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ بدین معنا که انسان باید موانع و شیاطینی را که او را از رسیدن به توحید بازمی‌دارند، از میان بردارد.

شیخ علی درویش با اشاره به اینکه غدیر جزئی جدانشدنی از حج است، افزود: ولایت در مفهوم قرآنی به معنای اتحاد و همبستگی یک جمع برای تحقق هدفی الهی است، به‌گونه‌ای که هیچ عامل خارجی نتواند در حرکت آن اخلال ایجاد کند.

او در ادامه، با اشاره به مراحل فهم ولایت در نگاه قرآنی، گفت: ولایت افزون بر انسجام درونی، ناظر به صیانت از امت در برابر مداخلات بیرونی و نیز حفظ پیوند با قلب امت است.

وی تصریح کرد که خداوند در قرآن، مؤمنان را به انتخاب ولی‌ای فرا می‌خواند که دارای ایمان، اقامه نماز و ادای زکات باشد و پاسخ این پرسش که ولایت پس از پیامبر(ص) با چه کسی ادامه می‌یابد، در واقعه غدیر روشن شده است؛ آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».

در بخش دیگری از این نشست، دکتر یوسف مجاجی عبدالله، دانشمند محیط زیست و فعال مسلمان از جنبش اسلامی نیجریه، با موضوع «برائت در حج و ولایت در غدیر؛ یک استراتژی تمدنی برای مقابله با سلطه جهانی» سخنرانی کرد. وی تأکید کرد که تنها راه خروج امت اسلامی از وضعیت تحقیر، حملات بی‌دلیل و فقر، بازگشت به آموزه‌های صحیح اسلام است. او برائت را به معنای بیزاری از کفر، شرک و دوستی با دشمنان خدا و بندگان صالح او دانست و ولایت را محبت، وفاداری و تسلیم در برابر اقتدار معنوی و سیاسی الهی توصیف کرد.

این فعال نیجریه‌ای در ادامه با تشریح ابعاد تمدنی این موضوع، گفت: برائت و ولایت یک فرصت بزرگ برای بازسازی قدرت امت اسلامی است و در برابر آن، نظام سلطه جهانی با ابزارهایی چون امپریالیسم، صهیونیسم، نژادپرستی، تفرقه‌افکنی مذهبی، اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی و بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اجتماعی درصدد تضعیف جهان اسلام است.

وی سه محور اصلی را در این زمینه مطرح کرد: نخست، شناخت دقیق روش‌ها و رویکردهای دشمنان علیه امت اسلامی؛ دوم، وحدت مسلمانان، مقاومت و مقابله با پروژه‌های سلطه‌طلبانه همراه با تلاش برای پیشرفت علمی و فناورانه؛ و سوم، ضرورت حمایت و همکاری مسلمانان برای بازیابی عزت امت اسلامی و دفاع از مظلومان. عبداللهی تأکید کرد که احیای عزت مسلمانان در گرو تمسک به اسلام اصیل و تقویت جبهه مقاومت است.

چهارمین سخنران این نشست، شیخ محمد مبارک، مبلغ اسلامی از کشور تانزانیا بود. وی با استناد به آیه سوم سوره مائده «الیوم اکملت لکم دینکم...» گفت: این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله حج و ولایت در تکمیل دین و تمام شدن نعمت الهی نقش اساسی دارد. او همچنین با اشاره به آیه ۲۸ سوره حج «لیشهدوا منافع لهم...» تصریح کرد که حج دارای منافع دنیوی و اخروی برای دین و جامعه اسلامی است و رسالت اسلام تنها به آخرت محدود نمی‌شود، بلکه از دنیا آغاز می‌گردد.

شیخ محمد مبارک تأکید کرد که آنچه از تعالیم اسلامی آموخته، این است که امر حج و غدیر، یک حقیقت واحد و جدانشدنی است و به همین دلیل، پیامبر اکرم(ص) تکمیل دین و نعمت را در همان موسم حج به امت ابلاغ کرد. وی همچنین با اشاره به اهمیت مسئله خلافت و امامت از آغاز آفرینش حضرت آدم(ع)، گفت: مسئله رهبری، ولایت و امامت از ابتدا در منظومه الهی جایگاهی بنیادین داشته و امت اسلامی بدون رهبر نمی‌تواند مسیر خود را به‌درستی ادامه دهد.

در پایان این نشست، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که حج، فراتر از یک عبادت فردی، میدانی برای شکل‌گیری امت، اعلام برائت از دشمنان، تبیین جایگاه ولایت و تقویت همبستگی مسلمانان است و بازخوانی پیوند حج و غدیر می‌تواند در فهم عمیق‌تر مسئولیت‌های امروز جهان اسلام نقش‌آفرین باشد.

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