هشدار کتائب سیدالشهدا به آمریکا و اسرائیل: مقاومت در برابر تجاوز سکوت نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر فرهنگی مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیهای در پاسخ به تعیین جایزه برای ترور دبیرکل این مجموعه اعلام کرد: اقدام علیه حاج ابوآلا الولائی حمله به محور مقاومت است و این رفتارها با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
متن بیانیه دفتر فرهنگی کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِین﴾ صدق الله العلی العظیم
ما در مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا بر این باوریم که هرگونه اقدام توهینآمیز یا تعرض به یکی از فرماندهان برجستهای که نقش مهمی در مقابله با تهدیدات علیه منطقه و شکست گروههای تروریستی داشته است، نقض آشکار حاکمیت عراق و حقوق ملت آن به شمار میآید.
رفتار و اقدامات اخیر آمریکا علیه دبیرکل مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهداء، «حاج ابوآلاء الولائی» اقداماتی است که از نگاه ما تعرض به مجموعه مقاومت تلقی میشود.
ما بدینوسیله به نیروهای آمریکایی و رژیم اسرائیل هشدار میدهیم که این اقدام و بیاحترامی بدون پاسخ نخواهد ماند و پیامدهای آن متوجه پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه خواهد بود.ما، بهعنوان پیروان پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) ایشان، مرگ را جز مایه شرافت نمیدانیم و به دشمنان اعلام میکنیم که تهدید به مرگ ما را مرعوب نخواهد کرد.
دفتر فرهنگی کتائب سیدالشهداءجمهوری اسلامی ایران
.............
پایان پیام
نظر شما