کتائب سیدالشهداء: به فرمان امام خامنه ای وارد میدان شدیم و با هزار موشک دشمن را به زانو درآوردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء به همراه اعضای دفتر نمایندگی این جنبش در ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دیدار و در ارتباط با وضعیت منطقه گفت‌وگو کردند.

حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در ایران، ضمن ابلاغ سلام «ابوآلاء الولائی»، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، گزارش مشروحی از فعالیت‌های این جنبش در منطقه ارائه کرد.

پرتاب هزار موشک و به زانو درآمدن دشمن

العبادی با تأکید بر توانمندی‌های میدانی رزمندگان اسلام تصریح کرد: جنبش کتائب سیدالشهداء که شامل گردان‌های عملیاتی از جمله «سرایا اولیاءالدم» است، در جریان نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونیستی، به فرمان امام خامنه‌ای وارد میدان شد و با پرتاب هزار موشک به مواضع دشمن، آنان را به زانو درآورد.

جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای دبیرکل کتائب

وی افزود: عملیات‌های ما چنان سهمگین بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شناسایی موقعیت دبیرکل کتائب، در کمتر از یک هفته، دو بار جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

آمیختگی خون شهدای ایران و عراق

العبادی با بیان اینکه خون شهدای ایران و عراق با هم آمیخته است، یاد شهید «حیدر الموسوی» از فرماندهان ارشد کتائب سیدالشهداء را گرامی داشت و اظهار کرد: این شهید گرانقدر که همراه با تیم حفاظت شهید سیدحسن نصرالله به ایران آمده بود، در «جنگ ۱۲ روزه» به شهادت رسید.

حضور در منازل شهدای ایران برای تکریم خانواده‌ها

وی در ادامه با تأکید بر برادری با مردم ایران گفت: ما نسبت به خانواده‌های شهدای ایران احساس دین می‌کنیم؛ لذا اعضای دفتر نمایندگی کتائب سیدالشهداء در ایران، در طی برنامه‌ای با حضور در استان‌های قم، تهران، مشهد، اصفهان و مرکزی جهت دلجویی و تکریم این خانواده‌های معزز در منزل آنان حضور می‌یابند.

در پایان این نشست، ضمن تقدیر از مواضع حمایتی نماینده مردم قم، هدایایی معنوی از تبرکات آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) به ایشان اهدا شد.

