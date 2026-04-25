مقتدی صدر دستور خلع سلاح کامل «سرایا السلام» در کربلا را طی ۵ روز صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از شبکه السومریه‌نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق روز شنبه با صدور بیانیه‌ای دستور داد تمامی سلاح‌های مربوط به تشکیلات «سرایا السلام» در شهر کربلا ظرف مدت حداکثر پنج روز جمع‌آوری شود.

وی در این دستور خطاب به معاون جهادی خود تأکید کرد که این اقدام باید شامل تمامی یگان‌ها، چه فعال و چه غیرفعال و صرفاً در محدوده کربلای مقدس اجرا شود.

همچنین صدر خواستار بازسازی ساختار «سرایا السلام»، تغییر کامل فرماندهان و بررسی دقیق سایر اعضا ظرف مدت یک ماه شد و بر انتخاب افراد شایسته از میان ساکنان کربلا برای جایگزینی تأکید کرد.

صدر در ادامه دستور داد تمامی خودروها و وسایل نقلیه مرتبط با افراد دخیل در حوادث اخیر از آن‌ها سلب شود.

او با اعلام برائت کامل خود و خاندان صدر از این افراد، خواستار انجام تحقیقات درباره آنها شد و احتمال داد که این افراد دارای گرایش‌های خرابکارانه باشند.

رهبر جریان صدر همچنین خواستار ارائه فهرست اسامی افراد متهم شد تا اقدامات لازم، از جمله افشای هویت و مشخصات آنها، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی در ادامه بر ضرورت جرم‌انگاری هرگونه همکاری با این افراد تأکید کرد و اعلام کرد که متخلفان باید به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شوند تا روند قانونی علیه آن‌ها طی شود.

صدر در پایان خاطرنشان کرد که مجازات برخی از این افراد ممکن است بسیار سنگین باشد و حتی به اعدام نیز منتهی شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که وزارت کشور عراق امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق به بازداشت افراد دخیل در یک درگیری در استان کربلا شده‌اند؛ حادثه‌ای که در پی یک مشاجره لفظی رخ داد و به تیراندازی انجامید.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شامگاه جمعه، درگیری لفظی میان دو طرف در محله «العسکری» در منطقه «الطاقه» کربلا آغاز شد و سپس به یک نزاع مسلحانه در خارج از محل برگزاری یک مراسم یادبود تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه به زخمی شدن چند تن از شهروندان انجامید که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

نیروهای امنیتی نیز بلافاصله وارد عمل شده، تدابیر امنیتی شدیدی در محل حادثه برقرار کردند و موفق شدند ۱۱ متهم اصلی این درگیری را بازداشت کنند.

وزارت کشور عراق تأکید کرد که فرماندهی پلیس استان کربلا کنترل کامل اوضاع را در دست دارد و شرایط امنیتی در حال حاضر پایدار است و پس از این حادثه، تحول خاصی گزارش نشده است.

در پایان، این وزارتخانه از شهروندان خواست از دامن زدن به درگیری‌ها خودداری کرده، به قانون پایبند باشند و برای حفظ امنیت و ثبات با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

