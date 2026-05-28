رژیم صهیونیستی مدعی شد، یک مقام ارشد را در جنوب بیروت ترور کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل با انجام حمله‌ای هوایی به یک آپارتمان مسکونی در منطقه الشویفات در حومه جنوبی بیروت، آتش‌بسِ برقرار شده از ۱۷ آوریل گذشته را نقض کرد.

الاخبار نوشت: رادیو ارتش اسرائیل مدعی شد که در این عملیات، مسئول سامانه موشکی «لشکر امام حسین(ع)» وابسته به حزب‌الله هدف قرار گرفته است، در حالی که وب‌سایت عبری «والا» به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی گزارش داد که هدف این حمله، یک فرمانده بلندپایه ایرانی بوده است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که پیش از آن، گزارش‌هایی از «گفتگوهای فشرده» میان مقامات اسرائیل و دولت ترامپ منتشر شده بود.

طبق گزارش‌ها، این عملیات برخلاف محدودیت‌هایی انجام شده که از زمان انعقاد توافق آتش‌بس، مانع از حملات اسرائیل به بیروت می‌شد. مقامات صهیونیست مدعی‌اند که این اقدام در راستای تداوم تلاش‌هایشان برای تضعیف توانمندی‌های نظامی حزب‌الله صورت گرفته است.

