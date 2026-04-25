حماس: فشارها برای تضعیف مقاومت افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، اعلام کرد که با گذشت ۱۹۵ روز از توافق آتشبس، همچنان وضعیت انسانی در مناطق فلسطینی بحرانی است و کشتار، تخریب، گرسنگی و بیماری ادامه دارد.
وی تأکید کرد که این جنبش همچنان به مسیر مذاکره پایبند است، اما در عین حال از مواضع نیکلای ملادینوف، نماینده موسوم به «شورای صلح» در غزه انتقاد کرد.
به گفته نعیم، ملادینوف خواستار ورود به مرحله دوم توافق شده است، اما تعهدی جدی برای الزام رژیم صهیونیستی به اجرای مرحله نخست ارائه نداده است.
نعیم همچنین اظهار داشت که خواستههای مطرحشده از سوی این میانجی، در عمل به معنای «تفکیک پروژه مقاومت» در برابر وعدههایی محدود همچون بهبود شرایط زندانیان و تعهدات غیرعملی است.
این مقام حماس تأکید کرد که چنین رویکردی نمیتواند به پیشرفت واقعی در روند مذاکرات منجر شود و نیازمند تضمینهای عملی برای اجرای کامل تعهدات طرف مقابل است.
................................
پایان پیام
نظر شما