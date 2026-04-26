به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدعلی بخشنده در محفل معارفی ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، امام رضا(ع) و احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ)، به تبیین حدیثی از امام رضا(ع) درباره ویژگیهای بهترین بندگان خدا پرداخت.
وی با اشاره به حدیثی از امام هشتم(ع) که در پاسخ به سؤالی درباره صفات بندگان شایسته خدا بیان شده بود، اظهار داشت: حضرت فرمودند بهترین بندگان خدا پنج ویژگی دارند: اول، «الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا»؛ کسانی که به دیگران خدمت میکنند و خوشحال و مسرورند و منت نمیگذارند. دوم، «إِذَا عَصَوُا اسْتَغْفَرُوا»؛ اگر خطا کردند، بلافاصله توبه میکنند و گناه خود را توجیه نمیکنند. سوم، «إِذَا أُوتُوا شَکَرُوا»؛ در برابر نعمتهای الهی شاکرند. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند کمترین مرحله شکر این است که با نعمتهایی که خدا به تو داده، گناه نکنی. چهارم، «إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا»؛ در برابر بلاها و مصیبتها صبر میکنند. پنجم، «إِذَا غَضِبُوا عَفَوْا»؛ هنگامی که عصبانی میشوند، میبخشند و زود برخورد نمیکنند.
سخنران حرم مطهر در بخش دیگری از سخنان خود، به جایگاه ویژه حضرت فاطمه معصومه(س) اشاره کرد و گفت: چهار امام معصوم(ع) به زیارت این بانوی بزرگوار سفارش کردهاند. امام رضا(ع) فرمودند «مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنِی، هرکس معصومه(س) را در قم زیارت کند گویا من را زیارت کرده است» و امام جواد(ع) فرمودند «مَنْ زَارَهَا عَارِفًا بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ؛ هرکس حضرت معصومه(س) را با معرفت زیارت کند بهشت برای اوست».
بخشنده در ادامه «شفیعه»، «محدثه»، «مهاجره» و «عالمه» را از معرفو ترین القاب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برشمرد و گفت: حضرت موسی بن جعفر(ع) در وصف دخترشان حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها فرمودند «فَدَاهَا أَبُوهَا؛ پدرش به فدایش»؛ همان عبارتی که پیامبر(ص) درباره حضرت زهرا(س) فرمودند.
وی افزود: از ویژگیهای برجسته حضرت معصومه(س) هجرت عظیم ایشان از مدینه به قم به دستور امام رضا(ع)، عبادت شبانهروزی در مدت اقامت در قم، شفاعت، کرامات متعدد و مهمتر از همه «ولایتمداری» و اطاعت محض از امامزمان خود بود. همین ولایتمداری بود که باعث شد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز باوجود فاصله نسلی، به مقام والایی دست یابد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه به حدیثی از امام صادق(ع) برای دوران غیبت اشاره کرد و گفت: امام صادق(ع) به یکی از اصحاب خود فرمودند این دعا را بسیار بخوانید: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَکَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی».
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر بهویژه شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت، بر ضرورت صبر، استقامت و پیروی از ولایت در شرایط کنونی تأکید کرد.
