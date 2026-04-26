به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «الیزابت وارن» (Elizabeth Warren)، سناتور آمریکایی، در مجموعهای از پیامهای ایکس با انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی و نظامی «دونالد ترامپ» (Donald Trump)، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که تصمیمات وی به زیان مردم آمریکا و بهویژه اقشار متوسط و ضعیف تمام شده است.
وارن با اشاره به فشار ترامپ بر «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) تأکید کرد که وی بهدنبال تحریک کوتاهمدت اقتصاد برای منافع سیاسی خود است؛ اقدامی که به گفته او در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. وی یادآور شد که فدرال رزرو یک نهاد سیاسی نیست و نباید تابع خواستههای رئیسجمهور باشد.
این سناتور آمریکایی همچنین تصریح کرد که ترامپ وعده کاهش هزینههای زندگی را داده بود، اما در عمل، سیاستهای او موجب افزایش هزینههای اساسی از جمله مواد غذایی، مسکن، مراقبت از کودکان و خدمات درمانی شده است. به گفته وارن، این وضعیت فشار اقتصادی شدیدی بر شهروندان آمریکایی وارد کرده است.
وارن در ادامه با انتقاد از سیاستهای نظامی ترامپ گفت که وی وعده «رئیسجمهور صلح» بودن داده بود، اما بهجای آن اقدام به حمله به ایران کرده، آن هم بدون ارائه دلایل قانعکننده. وی این اقدام را نمونهای از تناقض میان وعدهها و عملکرد واقعی دولت دانست.
وی افزود که در نتیجه سیاستهای دولت ترامپ و جمهوریخواهان در کنگره، حدود ۱۵ میلیون نفر در آمریکا پوشش بیمه درمانی خود را از دست دادهاند. وارن با طرح این پرسش انتقادی گفت: چگونه ممکن است منابعی برای حمایت از این افراد وجود نداشته باشد، اما همزمان روزانه میلیاردها دلار برای جنگ هزینه شود؟
این سناتور آمریکایی همچنین به شرایط دشوار معیشتی مردم اشاره کرد و گفت که برخی از شهروندان برای تأمین هزینههای اولیه مانند مواد غذایی و سوخت، ناچار به فروش پلاسما (بخشی از خون) شدهاند. وی این وضعیت را نشانهای از فشار اقتصادی شدید بر طبقات کارگر توصیف کرد که آن ها را تا سر حد مرگ کشانده است.
وارن در ادامه سیاستهای اقتصادی ترامپ را به نفع ثروتمندان توصیف کرد و گفت که این رویکرد شامل کاهش مالیات برای میلیاردرها در کنار افزایش فشار بر طبقه کارگر است؛ وضعیتی که به گفته او مردم را تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش برده است.
