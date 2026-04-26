بقائی: روابط ایران و عمان، ممتاز و نمونه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره سفر وزیر امور خارجه به عمان نوشت:ما برای انجام دیدار رسمی از عمان، به مسقط سفر کرده‌ایم. این، نخستین سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منطقه پس از تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران است که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود : ایران برای روابط خود با کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بسیار زیادی قائل است و بر تقویت اعتماد متقابل و همکاری سازنده با این کشورها تأکید دارد.

این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: روابط ایران و عمان، گواه روشنی از جدیت ایران در پیگیری روابط محترمانه و مبتنی بر احترام متقابل با همسایگان جنوبی خود است.

گفتنی است وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه بعد از دیدار با مقامات پاکستانی، از اسلام آباد راهی مسقط شد و در هنگام ورود به عمان مورد استقبال سفیر ایران در این کشور عربی و تعدادی از مقامات وزارت خارجه عمان قرار گرفت.

