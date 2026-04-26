به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به تبیین اقدامات فرهنگی و اجرایی در حج تمتع ۱۴۰۵ پرداختند.

رشیدیان در این گفت و گو با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار نفر از زائران کشورمان در حج تمتع امسال شرکت می کنند گفت: نخستین گروه عوامل اجرایی امروز شنبه ۵ اردیبهشت به صورت هوایی عازم مدینه منوره شدند تا مقدمات حضور زائران ایرانی را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه حج امسال با تأیید و مجوز مبادی ذیربط انجام گرفته است گفت: تمامی برنامه ریزی ها و پیش بینی ها برای اعزام به صورت بسته زمینی - هوایی از مرز عرعر اندیشیده شده بود که بحمدالله سفرهای هوایی آغاز شده که امیدواریم هم رفت و برگشت بدین صورت انجام گیرد.

رئیس سازمان حج وزیارت درباره پرسش مجری بابت شایعات و برخی پیش بینی های منفی در خصوص سفر حج گفت: به هیچ عنوان موضوعات طرح شده از سوی معدود افراد صحت ندارد. زیرا اگر عربستان بدنبال خللی در رفت یا بازگشت زائران بود این موضوع را در زمان بازگشت معتمرین در ماه مبارک رمضان انجام می داد زیرا در آن ایام نیز جنگ تحمیلی آغاز شده بود و می‌توانست دغدغه ای ایجاد شود لیکن معتمرین ما در کمال عزت ، صحت و ایمنی به کشور بازگشتند .

رشیدیان تصریح کرد: دولت عربستان افتخار خود را خادم الحرمین می داند و بر همین اساس به حجاج و معتمرین خدمت رسانی می کند و ما نیز این موضوع را مورد نظر داریم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره افرادی که درخواست انصراف داده اند گفت: عینا تمام پول زائران به آنها عودت داده می شود و فیش آنها پایدار شده و می‌توانند در سنوات بعدی مطابق اولویت های اعلامی در هر سال اعزام شوند .

رشیدیان درباره برخی تفاوت های حج امسال و تسهیلات مربوط به زیارت گفت: برنامه ریزی مطابق تعداد زایران ، پیش بینی های مختلف برای نحوه اعزام ، تقلیل هتل ها بعد از کاهش تعداد زایران از ۸۶هزار نفر به ۳۰ هزار نفر ، افزایش مدت اقامت در مدینه ، بهبود کیفیت هتل های مکه ، توجه به حمل و نقل بین شهری و استفاده از قطار برای انتقال از مدینه به مکه ، برقرار بودن زیارت دوره و ..... انجام می گیرد.

وی افزود: ۱۶ هتل در مدینه و ۲۴ هتل در مکه تدارک دیده شده است و ۳ آشپزخانه مرکزی نیز به همراه تعدادی هتل خودپخت کار طبخ و توزیع غذا را انجام می دهند .

رئیس سازمان حج و زیارت به درخواست مکرر زایران مبنی بر افزایش مدت اقامت در مدینه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده و برنامه ریزی ها، مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز به ۷ روز و ۶ شب افزایش یافته است که امیدواریم مورد رضایت زایران باشد .

رشیدیان توضیح داد: خدمات درمانی هم از سوی مرکز پزشکی حج وزیارت همانند سنوات قبل ارایه می شود و ۵ درمانگاه و ۱ بیمارستان در مکه و ۲ درمانگاه در مدینه از سوی پزشکان ایرانی تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره عملکرد و رفتار زائران ایرانی به نظر وزیر کشور عربستان مبنی بر اذعان وی به رفتار شایسته زایران ایرانی اشاره کرد وگفت: به اذعان همگان زائران ایرانی در نظم و انضباط و رعایت قوانین مثال زدنی هستند و رفتار شایسته آنها تر حرم ها و کشور میزبان مثال زدنی بوده است که امیدواریم شاهد چنین رویکردی در حج امسال باشیم و این رفتار را به منصه ظهور برسانند .

رشیدیان تاکید کرد: امیدواریم با نظم و انضباط حجاج و رفتار شایسته آنها و همکاری های کشور میزبان شاهد حجی توام با عزت، کرامت، امنیت و سلامت باشیم و ما نیز تمامی تلاش خود را برای تحقق چنین موضوعی انجام داده ایم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره تاریخ اعزام ها گفت: اعزام ها فعلا به صورت هوایی صورت می‌گیرد اما برای سناریوی بسته زمینی -هوایی هم دغدغه و نگرانی نداریم چراکه برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته بود.

وی افزود: اولین گروه زایران هفتم اردیبهشت عازم مدینه می شوند و اولین گروه زایران نیز ۱۱ خرداد ماه از جده به کشور بازمی گردند.

رشیدیان یاد و خاطره شهید دکتر بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت را گرامی داشت و گفت: ایشان در حج سال گذشته دغدغه زایران و رفاه آنها را داشتند که برای این منظور حتی بسته اینترنت و مکالمه و پیامک هم تدارک دیده بودند و ما نیز امسال در همین راستا از بسته مکالمه تا ۶۰ دقیقه ، اینترنت تا پنج گیگ و ۳۰ پیامک استفاده می کنیم.

وی افزود: با بانک مرکزی هم صحبت شده ارز حجاج پانصد یورو تقدیم شود و در این خصوص نیز راهکار آن از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد.

رئیس سازمان حج وزیارت در پایان توصیه کرد: زائران امسال به شایعات توجه نکنند. ما در کنار آنها حضور داریم. تمام تلاش خود را برای حفظ عزت و کرامت و امنیت زایران انجام می دهیم و امیدواریم زائران با رعایت نظم و انضباط ، همانند همیشه رویکردی مثال زدنی داشته باشند.

