پاداشی بالاتر از حج

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حج، سفری است که در آن انسان از خویشتن فاصله می‌گیرد و به حقیقتی بزرگ‌تر نزدیک می‌شود؛ سفری که هر بار، حتی برای زائران باتجربه، معنایی تازه و احساسی متفاوت به همراه دارد. در این میان، روایت حج زمانی عمیق‌تر می‌شود که با تجربه‌های شخصی و شرایط خاص زمانه درهم بیامیزد.

«محمدمهدی شریعتمدار» در سلسله یادداشت‌هایی با نگاهی صمیمی و تأمل‌برانگیز از حضور دوباره خود در سرزمین وحی می‌نویسد؛ حضوری که این‌بار، هم‌زمان با فقدانی شخصی و تحولات پرالتهاب منطقه، رنگ و بویی دیگر یافته است. بخش دوم این یادداشت‌ها به شرح زیر است:

عالم همه محضر خداست، اما حج خانه خدا وزیارت مسجد پیامبر را که دو قطعه از بهشت خدا بر زمین است، صفا ومعنویتی فراتر از همه عالم است.

خدمت به خلق خدا هماره ممدوح، اما خدمت به زائران خانه خدا را مدح وثنایی فراتر است. در روایت آمده است که امام باقر علیه السلام به کسی که به دلیل خدمت به حجاج در زمان حج، به‌گمان خود از اندوختن توشه‌ معنوی این سفر الهی بازمانده بود، فرمود که او پاداشی بیش از هم‌سفران خود دارد. حجاج وعمره‌گزاران، میهمانان خداوندند وخدمت خلق حاضر بر سر خوان معنویت ونعمات الهی، افضل قربات نزد پروردگار حکیم ومهربان است.

در این شب‌های به‌یادماندنی جنگ وپساجنگ، بارها همراه با دخترم در میادین دفاع از مدافعان میهن حضور یافتم وشاهد اوج مهربانی‌ها وصفا وهمدلی مردم بودم. دخترم که چند روز پیش به دانشگاه محل تحصیل رفته‌بود تا دانشنامه خود را بگیرد، در بازگشت به من می‌گفت، پدر! چقدر مردم با هم مهربان شده‌اند. می‌گفت، کارکنان دانشگاه که گاهی خسته از مراجعات، پاسخ درستی نمی‌دادند، تا چه اندازه در راه‌انداختن کار دانشجویان وفارغ التحصیلان جدیت به‌خرج می‌دهند.

به‌راستی، از معنویت ومقاومت در راه آرمان ودین ووطن، مهر وهمدلی وخدمت می‌بارد وما این را در حج هماره شاهد بوده‌ایم. کارگزاران حج، از خدمه تا مدیران ودرمان‌گران وراهنمایان وتا مدیران ارشد سازمان وبعثه مقام معظم رهبری، چنان پرتلاش وخستگی‌ناپذیر وبی‌وقفه وهمراه با ادب وفروتنی وخاکساری خدمت می‌کنند که گویی فرشتگان الهی دور وبرت را احاطه کرده‌اند.

انصاف باید داد که کشور میزبان هم روز به روز بر خدمات خود به ضیوف‌الرحمن می‌افزاید ومن که تجربه‌ سفرهای مکرر از حدود نیم قرن پیش تا کنون وبه عمر انقلاب اسلامی ایران داشته‌ام، شاهدی بر تحول در همه زمینه‌های خدمات بوده‌ام. نیت‌خوانی نمی‌کنم که این تلاش برای رضای خدا بوده یا گامی در فرایند مدرنیزاسیون جامعه وارائه چهره‌ای زیباتر از این کشور در ذهن مردم؟ هرچه هست، زائران خانه خدا بهره آن را می‌برند.

خدمت از روز نخست ورود حجاج وکارگزاران حج آغاز می‌شود. علاوه بر اقدام امیرالحاج ایران که بلافاصله پس از ورود به مدینه واز همان فرودگاه به مسجد شجره برای بدرقه نخستین گروه حجاج ایرانی در حال احرام در میقات شجره رفت که خود شاهد وهمراه بوده‌ام، شنیدم که شورای برنامه‌ریزی حج، صبح روز نخست حضور کارگزاران حج با شرکت همه مدیران ارشد بعثه وسازمان ودیپلمات‌های ایرانی مقیم کشور میزبان در مدینه برگزار شد، در حالی که همه واحدها در مقر بعثه وستاد از روزها پیش استقرار یافته‌بودند.

همین‌جا بگویم که طبق آمار منابع کشور میزبان تا کنون ۳۹۰۴ نفر از حجاج ایرانی از مدینه به مکه برای انجام عمره تمتع وآمادگی برای مراسم حج رفته‌اند ونزدیک به ۷۸۰۰ نفر همچنان در آستان مسجد نبوی وبقیع تاریک اما سرشار از نور ایمان وولایت حضور دارند وامشب نیز ۱۳۱۸ نفر دیگر عازم خواهند بود. سفر از مدینه به مکه که سال‌ها پیش به دلیل حرمت استظلال در حال احرام ورفتن زیر سایه در روز، با اتوبوس‌های سرباز انجام می‌شد وساعت‌ها طول می‌کشید، چند سالی است که با قطار ودر زمان دو ساعت انجام می‌شود. مجموع حجاج ایرانی که تا کنون مشرف شده‌اند، ۱۱۶۸۸ نفر بوده‌اند وهنوز تا رسیدن همه ۲۹۷۵۵ تن که روادید دریافت کرده‌اند، از میان جمع ۳۰۶۷۲ تن از حجاج که قرار بر تشرف داشته‌اند، زمان باقی است. یادش به‌خیر، روزگاری که تعداد حجاج ایرانی به یکصد وپنجاه هزار نفر می‌رسید، در حالی که جمعیت ایران کمتر از ۶۰٪ جمعیت امروز ایران بود.

سفر حجاج ایرانی امسال دور از حوادث منطقه نبوده است. به یکی از آنها که افزایش دوساعته زمان سفر به دلیل حرکت هواپیماهای حامل حجاج از شرق وجنوب کشور واز فراز کشور عمان به سوی مدینه است، دیروز اشاره کردیم. همین دیشب، در پی تجدید تنش در منطقه خلیج فارس، پروازی از تهران لغو شد. در سر،مین وحی اما حجاج ایرانی در آرامش ومعنویت این دیار مقدسند.

سخن از فضیلت خدمت به حجاج بود. طبق شنیده‌ها، نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت در روز نخست حضور خود در سرزمین وحی، از مرکز درمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. سال‌هاست که هلال احمر مسئول هیات پزشکی حج است ودر مکه ومدینه دو بیمارستان با بخش‌های کامل، علاوه بر درمانگاه مجهز در ایام حج در مشاعر مقدسه دارد که ظاهرا امسال، همچنان مذاکره برای آن با مقامات ذیربط عربستان جریان دارد.

تا پایان روز یکشنبه، هلال احمر به ۲۶۵۰ نفر خدمت پزشکی ارائه کرده وتنها سه نفر به‌ناچار در بیمارستان‌های عربستان بستری شده‌اند. بیش از ۵ هزار خدمت نمی‌تواند برای کمتر از هشت هزار زائر ایرانی در روزهای معدود حضور آنان در مدینه باشد وبی‌گمان نشانگر پذیرش حجاجی از کشورهای دیگر است، خدمت به حجاج بیت‌الله الحرام که ثوابی بیش از خود حج دارد.

