به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدنصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان از مسئولان دولتی این استان خواست که ادارات دولتی و به خصوص مراکز آموزشی از وجود افراد تفرقهافکن پاکسازی شود.
حجتالاسلام واعظی این اظهارات را روز یکشنبه(۶ اردیبهشت) در مراسم افتتاح پروژههای حمایتی برای آموزشوپرورش در استان شیعه نشین بامیان بیان کرد.
در مراسم افتتاح این پروژهها به ارزش ۶۶۶ هزار دلار مولوی حبیبالله آغا، وزیر آموزش و پرورش حکومت سرپرست افغانستان، استاندار بامیان و مسئولین آموزشوپرورش این استان هم حضور داشتند.
رییس شورای علمای شیعه استان بامیان در این مراسم بیان داشت که مردم این استان، علمدوست و حامی فرهنگ هستند و باید زمینههای بیشتری برای آموزش فراهم گردد.
آقای واعظی در ادامه سخنانش خاطرنشان ساخت: «مردم بامیان، مردم وحدتگرا و همدیگرپذیر هستند و در طول تاریخ، این مردم با وحدت و اخوت زندگی کردند. در این قسمت، باید دست آدمهای تفرقهافکن و متعصب از ادارات به خصوص مراکز آموزشی، مدارس، مکاتب و ادارات وابسته به آموزشوپرورش کم و کوتاه گردد.»
او با اظهار اینکه استان بامیان دارای مناطق کوهستانی است، تاکید کرد که تلاش صورت گیرد تا مدارس، بیشتر در مناطق دوردست تأسیس شود و همچنین مدارسی که ساختمان خراب دارند و یا اصلا ساختمان ندارند، ترمیم و بازسازی شوند.
حجتالاسلام واعظی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت یادگیری علوم جدید اشاره کرد و گفت که در دنیای تکنولوژی، باید با استفاده از تکنولوژی، به نیازها پاسخ داد و به مقابله علیه خصم پرداخت؛ لذا بدون علوم جدید، نمیتوان کشور را اداره نمود.
از سوی دیگر، گلحیدر شفق، استاندار بامیان نیز در این مراسم درباره اهمیت تدریس علوم جدید در مدارس افغانستان تاکید ورزید.
استاندار بامیان افزود: «چنانچه جمهوری اسلامی ایران با عقیده درست و دستیابی به علوم جدید توانست با دنیای غرب مقابله نماید، ملت و مردم افغانستان هم باید خود را مجهز به علوم جدید نماید تا بتواند از حقوق کشور دفاع نمایند.»
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش نیز تأکید کرد که در راستای توجه به علوم جدید و مقوله آموزش، قرار است در سال جدید خورشیدی ۳۶ باب مدرسه در سراسر افغانستان تأسیس گردد که دروس جدید به صورت تخصصی در آنها آموزش داده شود.
