به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، یک‌شنبه ۶ اردیبهشت در همایشی با محوریت «نقش جوانان و خودآگاهی جوانان مسلمان در تمدن‌سازی» با اشاره به اندیشه‌های رهبر شهید ایران، جوان‌محوری را از ارکان اصلی حکمرانی نوین و پیشرفت جوامع اسلامی توصیف کرد.

او با یادآوری تجربۀ صدر اسلام گفت که تکیه بر نیروی جوان، از عوامل اساسی شکل‌گیری تمدن اسلامی بوده و در نگاه تمدن‌ساز، جوانان نه صرفاً مخاطب، بلکه موتور محرک تحولات بزرگ اجتماعی و تاریخی به شمار می‌روند.

حسینی در ادامه، با برشمردن مراحل پنج‌گانۀ انقلاب اسلامی در منظومۀ فکری رهبر شهید ایران، تأکید کرد: «امروز جهان اسلام در آستانۀ ورود به مرحلۀ تمدن‌سازی قرار دارد؛ مرحله‌ای که نیازمند آمادگی فکری، علمی و فرهنگی، به‌ویژه در میان جوانان است.»

رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر اهمیت دانش و تولید علم بومی افزود: «تولید علم مستقل و رهایی از وابستگی به غرب، از الزامات پیشرفت امت اسلامی است و بدون شکل‌گیری زیرساخت‌های علمی و فکری مستقل، سخن گفتن از تمدن‌سازی، شعاری و ناکافی خواهد بود.»

او همچنین با اشاره به تجربۀ تاریخی مردم افغانستان در مقابله با قدرت‌های استعماری بیرونی، این تجربه را نمونه‌ای از مقاومت ملت‌های مسلمان دانست و بر نقش جوانان افغانستان در آیندۀ جهان اسلام تأکید کرد.

حسینی، بهره‌گیری از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده و متعهد را شرط اصلی عبور از چالش‌های کنونی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی عنوان کرد.

