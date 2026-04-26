به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ اجتماع بزرگ امام رضاییها با عنوان «ایران امام رضا(ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۱۶ با برپایی موکبهای فرهنگی، اجتماعی و خدماتی آغاز میشود و تا ساعت ۲۱ و با برپایی اجتماعات شبانه مردم انقلابی ایران اسلامی ادامه خواهد یافت.
همچنین پنجمین اجتماع سالیانه امام رضاییها با مشارکت گسترده فعالان و تشکلهای فرهنگی و اجتماعی، گروههای جهادی، هیئات مذهبی و مواکب مردمی برگزار خواهد شد.
شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه محمد رسول الله(ص)، قرارگاه فرهنگی بقیهالله الاعظم(عج)، کانونهای خدمت رضوی تهران و سایر نهادها نیز پشتیبان خواهند بود.
ستاد برگزاری اجتماع بزرگ امام رضاییها اعلام کرد: در مسیر اجتماع ۶ جایگاه برپا شده که هرکدام به اجرای برنامههای ویژه خواهند پرداخت. این جایگاهها در میدانهای امام حسین(ع)، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و چهارراههای ولیعصر(عج) و نواب صفوی خواهد بود.
این ستاد با دعوت از مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور در این اجتماع بزرگ، بار دیگر اتحاد، انسجام و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.
