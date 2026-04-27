دیپلمات پیشین هند: سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورد/ تهدید نظامی با ادعای حمایت از مردم ایران همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کانوال سیبال، دیپلمات ارشد پیشین هند، با انتقاد از اظهارات اخیر اسکات بسنت مقام آمریکایی درباره ایران، گفت: سیاستهای خصمانه و تهدیدآمیز واشنگتن، از جمله بمباران تهدیدآمیز ایران و نابودی تمدن آن، با ادعای حمایت از «آزادی و کرامت مردم ایران» در تضاد آشکار است.
سیبال روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس افزود: تهدید به اقدام نظامی و فشارهای گسترده اقتصادی، با شعار دفاع از مردم ایران همخوانی ندارد و نشانههایی از عقبنشینی در مواضع آمریکا دیده میشود.
وی با اشاره به بنبست کنونی در روابط تهران-واشنگتن خاطرنشان کرد: برخلاف ادعاهای آمریکا، سیاست «فشار حداکثری» نتوانسته به اهداف خود دست یابد و دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در عمل نشان داده «برگ برندهای» در دست ندارد و ناچار به انتظار برای واکنش ایران شده است.
این دیپلمات پیشین هند روز گذشته (یکشنبه) نیز تصریح کرده بود که تصور وادار کردن ایران به پذیرش خواستههای آمریکا از طریق بمباران، نابودی مراکز هستهای، هدف قرار دادن رهبری، استقرار «آرمادا»ی نظامی و محاصره تنگه هرمز، محاسبهای نادرست است.
سیبال در پایان هشدار داد: تداوم این بنبست به سود هیچ طرفی نیست و بهای آن برای اقتصاد جهانی و ثبات بینالمللی بسیار سنگین خواهد بود و میتواند فشار بیشتری بر بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری وارد کند.
