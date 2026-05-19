به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، «باراک ساری» مشاور راهبردی رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل بهطور عمیقی در باتلاق لبنان غرق شده است.
وی با اشاره به شرایط ناگوار شهرکنشینانِ صهیونیستِ ساکنِ شمال فلسطین اشغالی به علت تداوم حملات موشکی و پهپادی مقاومت لبنان گفت: وضعیت ساکنان مرز شمالی امروز بسیار بدتر از وضعیتی است که در آستانه جنگ با ایران وجود داشت.
مشاور راهبردی رژیم صهیونیستی به ارزیابی اشتباه محافل امنیتی و نظامی این رژیم از توان حزبالله لبنان اشاره کرد و افزود: ️جشن و پایکوبی و صحبت از این بود که حزبالله ضربه استراتژیکی خورده است، اما ما در باتلاق (در جنوب لبنان) گیر افتادهایم و نظامیان ما توسط پهپادهای بمبگذاری شده (حزب الله) هدف قرار میگیرند و کشته یا زخمی شدن میشوند.
وی افزود: مرزهای شمالی (فلسطین اشغالی با جنوب لبنان) به یک جبهه آتشین و تمام عیار دیگر تبدیل شده است.
در همین پیوند، شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی روز سهشنبه اعلام کرد: ارزیابی ارتش اسرائیل حاکی است که پهپادهای بمبگذاریشده حزبالله (FPV) «حدود ۷۰ درصد از آزادی عمل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را مختل کردهاند.»
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز با اذعان به ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای حزب الله لبنان تاکید کرد: ارتش راهحل فنی برای مقابله با پهپادهای فیبر نوری ندارد و دست به دامن تورهای صیادی شده است.
به نوشته این روزنامه، وضعیت میدانی ارتش رژیم اسرائیل در جبهه شمالی و بر فراز خاک لبنان وخیم است و مراکز پرورش ماهی در شمال فلسطین اشغالی تورهای ماهیگیری را نه برای صید قزلآلا و کفال بلکه برای استفاده از آن به عنوان وسیلهای برای محافظت در برابر پهپادهای حزبالله، به نیروهای ارتش داده اند.
درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانهها و اماکن عمومی ادامه میدهند.
در مقابل، حزبالله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی به نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را کشته و زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرد.
