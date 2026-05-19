به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ انجمن خادمان قرآن جمهوری اسلامی ایران، در فراخوانی از تمامی اساتید، قاریان، حافظان، فعالان، پژوهشگران و هنرمندان قرآنی دعوت کرد تا با ارسال خاطرات خود، در رویداد «خاطره‌نگاشت‌های قرآنی از رهبر شهید انقلاب» مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش، خاطرات ارسالی باید به همراه ذکر تاریخ و محل دقیق و مشخصات موقعیت و موضوع جلسه ای که قول یا فعل امام شهید(قدس‌سره‌الشریف) در آن موقعیت اتفاق افتاده است، به صورت متن یا صوت به درگاه خاطرات قرآنی امام شهید یا به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شود.

خاطرات ارسالی پس از پالایش و ویرایش و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی، برای استفاده علاقه‌مندان به سیره و سلوک قرآنی رهبر شهید انقلاب (رضوان‌الله تعالی علیه) منتشر خواهد شد. پس از پالایش و بررسی خاطرات، به بهترین و آموزنده ترین خاطرات ارسالی هدایای ارزشمندی اعطاء خواهد شد.

