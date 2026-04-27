به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش: در این دیدار صمیمی، آیتالله اعرافی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید علی لاریجانی، از صبر، استقامت و ایمان خانواده این شهید تجلیل کرد و گفت:خانوادههای شهیدان، الگوی ایثار و مؤمنانی هستند که با ایمان و اخلاص، راه جهاد و مقاومت را تداوم بخشیدهاند.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به نقش شهیدان در حفظ عزت و امنیت کشور افزود: شهیدان برای ما چراغ راهاند و نسل امروز باید آموزههای ایثار و معنویت را از آنان بیاموزد. حوزههای علمیه نیز وظیفه دارند فرهنگ شهادت و وفاداری به ارزشهای الهی را در جامعه زنده نگه دارند.
در این دیدار، خانواده شهید علی لاریجانی نیز با بیان خاطراتی از این شهید و فرزندش شهید دکتر مرتضی لاریجانی از اهتمام و حضور آیتالله اعرافی در دیدار با خانوادههای شهیدان قدردانی کردند.
خاطرنشان می شود: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از عمری مجاهدت در عرصه فرهنگ، علم و سیاست در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به همراه فرزند خود دکتر مرتضی لاریجانی و محافظینش توسط بمب افکن های آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی پلید ترور و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
