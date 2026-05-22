حج باید نشاط معنوی را به جامعه تزریق کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همایش خادمان فرهنگی کاروان‌های اهل‌سنت حج ۱۴۰۵، عصر جمعه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی، مدیر اهل‌سنت بعثه، اعضای شورای افتاء و دههاتن از روحانیون و معین‌های کاروان‌های اهل‌سنت در مکه مکرمه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در سخنان خود شعار حج امسال را شامل سه رکن اساسی «ارتباط با وحی، سلوک قرآنی»،«ارتباط با پیامبر، رحمت نبوی(ص)» و «وحدت امت اسلامی» عنوان و تصریح کرد: «اساس سبک زندگی ما باید بر مدار قرآن باشد؛ در این سبک زندگی، خدمت به عالم دین وپویندگان مسیر خدا، عین عبادت است.»

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت خطاب به روحانیون اهل‌سنت گفت: «شما دلال الی‌الله هستید که زائر را به سوی خدا و برنامه‌های الهی راهنمایی می‌کنید. طبق احادیث، اگر کسی خدا را اراده کرده باشد، ما موظفیم خادم او باشیم. زائرانی که با عشق و هزینه شخصی به این سفر آمده‌اند، شایسته بهترین خدمت‌ها هستند و این خود مصداق بارز سلوک قرآنی است.»

تزریق نشاط معنوی به فضای کشور

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به دغدغه‌ها وفشارهای روحی که طی ماه‌های اخیردشمنان به ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران تحمیل کردند، خاطرنشان ساخت: «با توجه به اینکه زائر ما به نشاط معنوی و فضای جدید در شرایط کنونی نیاز دارد، حج باید به‌گونه‌ای برگزار شود که معنویت و آرامش حاصل از آن به داخل کشور تزریق شود. وقتی زائر با روحیه‌ای سرشار از نورانیت بازمی‌گردد، این اثرمثبت در دید و بازدیدها و فضای عمومی جامعه تسری می‌یابد.»

خدمت مضاعف در سایه سختی‌ها

وی با قدردانی از ایثارگری خادمان فرهنگی که به دلیل محدودیت‌ها، مسئولیت شماری دیگر از زائران را به طور همزمان بر عهده گرفته‌اند،گفت: «اگرچه دشمنان شرایط سختی را برای ما فراهم کردند، اما خداوند را شاکریم که توفیق انجام وظیفه در این روزهای دشوار را به ما ارزانی داشت. طبق روایات برترین اعمال سخت‌ترین آن‌هاست و پاداش این خدمت صادقانه و مضاعف نزد خداوند محفوظ است.»

نگاهی به دیدگاه «حج غیرسیاسی»

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اینکه برخی از جدایی حج از سیاست سخن می گویند، به گفته امام شهید(رض) ماهیتِ تجمع همزمان زائران در مکان و زمانی واحد، برنامه های واحد و وظایفی واحد را بزرگترین نماد سیاست در شعائراسلام دانست و تصریح کرد: سیاست چیزی جز تعیین "بایدها و نبایدها" برای سعادت جامعه نیست.

وی با تأکید بر اصل قرآنی "رحماءبینهم" افزود: امام راحل عظیم‌الشان فرمودند حجی ، حج است که ویژگی‌های حج ابراهیمی راداشته باشد. درحج ابراهیمی وحدت، همیاری، همگرایی، توجه به مسلمانان به ویژه مظلومین فلسطین و برائت از دشمنان اسلام نهفته است.

سرپرست حجاج ایرانی افزود: نزدیک به سه ماه است که مردم ایران درمیادین هستند و علیه دشمن شعار میدهند و مقاوم ایستاده اند. دشمن بر روی این مقاومت و ایستادگی حساب بازکرده است حال اگر همه مسلمانان به میدان می آمدند دشمنان قطعا برای مسلمانان حساب دیگری باز می کردند، این حج ابراهیمی است که حضرت امام بیان فرمودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در ادامه بر حفظ روحیه نشاط، تعهد و اخلاص در روزهای پیش‌رو و ایام تشریق تأکید کرد و هماهنگی وهمدلی موجود میان علمای اهل‌سنت و بعثه مقام معظم رهبری را مایه برکت و سربلندیامت اسلامی دانست.َ

سرپرست حجاج ایرانی همچنین در ابتدای سخنان خوداز تلاش‌های خادمان فرهنگی فقید که در سال‌های گذشته در استان‌های گلستان، کردستان و سایر نقاط کشور مخلصانه به زائران خدمت کرده و اکنون به دیار باقی شتافته‌اند،تجلیل کرد و یاد و خاطره امام راحل (ره) و «امام شهید» (آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای)، را گرامیداشت و برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی حاج‌آقامجتبی خامنه‌ای، آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون و توفیق ایشان را در هدایت امت اسلام از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.

