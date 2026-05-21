عربستان، نیروهای یمنی را کنار گذاشت/ استقرار نظامیان پاکستانی در مرز یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ورود هزاران نظامی پاکستانی برای استقرار در مناطق نزدیک به نوار مرزی میان یمن و عربستان، ریاض صدها نیروی یمنی را که در جبهه‌های عسیر، نجران و جیزان در مرز جنوبی عربستان با یمن در کنار ارتش سعودی جنگیده بودند، کنار گذاشته است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع آگاه گفته‌اند که مقام‌های سعودی شمار زیادی از این نیروهای یمنی را از مناطق جنوبی عربستان اخراج کرده‌اند. اقدامی که پس از برگزاری اعتراضات برخی از این نیروها در اردوگاه‌های تحت نظارت ارتش سعودی در مناطق مرزی صورت گرفت.

اعتراض نیروهای یمنی به حقوق معوقه

در هفته‌های اخیر، اعتراض هزاران نیروی مستقر در اردوگاه‌های محور «علب» و «البقع» ــ واقع در مرز یمن و عربستان ــ شدت گرفته بود. این نیروها خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود بودند.

اما فرماندهی تیپ نهم و شصت‌وسوم در محور علب و همچنین فرماندهان لشکر سوم و چهارم موسوم به نیروهای اضطراری وابسته به عربستان در محور البقع، معترضان را به شورش، متهم کرده و ده‌ها نفر از آنان را بازداشت کردند.

منابع حقوق بشری یمنی در محور البقع نیز به روزنامه «الاخبار» گفته‌اند ده‌ها نفر از معترضان توسط پلیس نظامی وابسته به لشکرهای سوم و چهارم مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته‌اند.

همچنین دستور اخراج نیروهای مشارکت‌کننده در اعتراضات با اتهام‌هایی چون تحریک، سرپیچی از دستورات نظامی و مصادره سلاح‌های شخصی آنان، صادر شده و حدود ۵۰۰ نفر از این نیروها از خدمت کنار گذاشته شده‌اند.

نگرانی از تکرار سناریوی تیپ الفتح

ناظران سیاسی، اخراج نیروهایی را که به‌طور مستقیم توسط فرماندهی ائتلاف سعودی و از طریق سران قبایل و فرماندهان نظامی همسو با ریاض جذب شده بودند، نشانه‌ای خطرناک از تمایل عربستان برای رها کردن هزاران نیروی یمنی و محروم ساختن آنان از حقوقشان می‌دانند.

ده‌ها فعال نزدیک به دولت مستعفی عدن نیز در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تکرار سناریوی رها شدن نیروهای تیپ الفتح هشدار داده‌اند؛ نیروهایی که اواخر سال ۲۰۱۹ در عملیات «وادی آل‌جباره» در جبهه کتاف استان صعده به اسارت نیروهای مسلح یمن درآمدند.

در آن زمان، گروه‌های وابسته به ائتلاف سعودی از به رسمیت شناختن حدود دو هزار اسیر این عملیات خودداری کرده و حتی نام صدها نفر از نیروهای تیپ الفتح را از فهرست‌ها حذف کردند.

این نیروها تحت فرماندهی «رداد الهاشمی» چهره سلفی فعالیت می‌کردند، فردی که عربستان سال گذشته او را مسئول فرماندهی جبهه کتاف در نزدیکی صعده کرده بود.

استقرار نیروهای پاکستانی در مرز یمن

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاکستان با وجود مخالفت اولیه با مشارکت در جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، اکنون هزاران نیروی زمینی خود را به مرزهای جنوبی عربستان در مجاورت یمن اعزام کرده است.

پارلمان پاکستان در آغاز جنگ یمن، درخواست عربستان برای مشارکت در عملیات موسوم به طوفان قاطعیت را رد کرده بود، اما اکنون و بر اساس توافق دفاعی امضا شده میان اسلام‌آباد و ریاض در سپتامبر ۲۰۲۵، نیروهای پاکستانی در حال استقرار در این مناطق هستند.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند اعزام نیروهای پاکستانی بیش از آنکه جنبه نظامی داشته باشد، تلاشی از سوی اسلام‌آباد برای جلب رضایت عربستان و دریافت حمایت مالی از این کشور است.

بر اساس این ارزیابی‌ها، این اقدام بخشی از توافقی به ارزش حدود سه میلیارد دلار بوده که عربستان در قالب سپرده مالی در اختیار پاکستان قرار داده است. همچنین ریاض بازپرداخت سپرده پیشین پنج میلیارد دلاری خود را نیز به تعویق انداخته است.

جزئیات نیروی اعزامی پاکستان

بر اساس اطلاعاتی که ماه گذشته مجله هندی «ذا ویک» منتشر کرد، نیروی پاکستانی مستقر در عربستان، یگان مکانیزه بیست‌وپنجم ارتش پاکستان موسوم به «لشکر گاو نر مهاجم» و دارای تخصص در جنگ‌های بیابانی است.

گفته می‌شود این نیرو حدود ۱۰ هزار سرباز در اختیار دارد و به تجهیزات سنگینی همچون تانک‌های «تی-۸۰ یودی» ساخت اوکراین، نفربرهای زرهی «طلحه» و سامانه‌های توپخانه خودکششی مجهز به توپ‌های آمریکایی «ام۱۰۹ ای۲» با کالیبر ۱۵۵ میلی‌متری مجهز است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸