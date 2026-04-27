رئیس شورای علمای شیعه پاکستان: هدف دشمن از شهادت رهبر انقلاب، نابودی روح انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در سخنانی اظهار داشت: هدف اصلی از به شهادت رساندن آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در حقیقت پایان دادن به این انقلاب بود؛ زیرا انقلاب اسلامی، حرکتی است که در تمام این سال‌ها، نظام سلطه، استعمار، بردگی، ظلم، بی‌عدالتی و ساختار طبقاتی حاکم بر جهان را به چالش کشیده است.

وی افزود: اگر در جهان کسی در برابر سلطه‌گری آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرده و آن را به مبارزه طلبیده است، آن انقلاب اسلامی ایران بوده است؛ از همین رو، دشمنی اصلی نیز متوجه روح و پیام این انقلاب بوده است.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تصریح کرد: دشمنان با به شهادت رساندن آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، تلاش کردند روح انقلاب را از میان ببرند؛ از این رو، زنده نگه داشتن این روح و پاسداری از پیام انقلاب، وظیفۀ همۀ ماست.

نقوی در ادامه با اشاره به دستاوردهای جهانی انقلاب اسلامی گفت: موضوعاتی همچون آزادی، استقلال، آزادی قدس و دفاع از حقوق مردم فلسطین، از جمله مسائلی است که انقلاب اسلامی آنها را در سطح جهانی برجسته ساخته است. پیش از انقلاب، بسیاری حتی از حقوق فلسطینیان و اشغال قدس آگاهی کافی نداشتند، در حالی که امروز وظیفۀ همگان است که برای آزادی آن صدا بلند کنند.

این عالم برجسته پاکستانی همچنین با ابراز آگاهی از شرایط داخلی پاکستان، خاطرنشان کرد: با حکمت و درایت، اقداماتی انجام شده که سیاست‌های کشور در مسیر درست هدایت شود. امروز پاکستان در نگاه ایران و انقلاب اسلامی، کشوری قابل اعتماد به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد فضای اتحاد و وحدت در پاکستان، گفت: فتوای رهبر شهید درباره پرهیز از اهانت به مقدسات و تأکید بر وحدت، نقش مهمی در تقویت همبستگی داشته است. روند فرقه‌گرایی، گروه‌سازی و لشکرکشی که در کشور آغاز شد، در واقع تلاشی برای تضعیف حمایت از انقلاب اسلامی بود.

نقوی در پایان بر ضرورت تقویت اتحاد، همدلی، بردباری، صبر، تحمل و حرکت جمعی در میان صفوف ملت تأکید کرد و گفت: این همان روح انقلاب است. وی توصیه کرد که از رفتارهای منفی پرهیز شود و اطرافیان نیز از چنین رویکردهایی بازداشته شوند تا فضای بهتر و سازنده‌تری در جامعه شکل گیرد.

