مرداوی: تشدید حملات اسرائیل با هدف کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمین‌شان است

۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
کد مطلب: 1807070
محمود مرداوی، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تشدید حملات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی از جمله تخریب منازل، شکنجه و حمله به اردوگاه قلندیا و سایر محله‌ها را اقدامی فاشیستی و نابودگرایانه در چارچوب طرحی جامع برای کوچاندن و اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان و یهودی‌سازی قدس دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مرداوی، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تشدید حملات رژیم صهیونیستی با هدف کوچاندن و اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان است.

در این بیانیه آمده است که تشدید حملات صهیونیست‌ها به قدس اشغالی، که شامل تخریب منازل، حملات و شکنجه فلسطینیان همان‌گونه که امروز در اردوگاه قلندیا، الرام، کفر عقب، العیسویه و سلوان رخ داد، بیانگر رویکرد فاشیستی و نابودگرایانه این رژیم و اهداف شوم آن برای کوچاندن و اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان است.

این رهبر حماس تاکید کرد که هدف قرار دادن مستمر ساکنان قدس و حمله به مقدسات، به‌ ویژه مسجد الاقصی، یک جنایت صهیونیستی در چارچوب طرحی جامع برای یهودی‌سازی شهر است.

مرداوی اظهار داشت که ملت فلسطین عامل اصلی ناکامی طرح‌های الحاق و کوچ اجباری هستند.

این رهبر حماس با تمجید از پایداری ساکنان قدس با وجود همه دشواری‌ها، بر ایستادگی آنان در سرزمین و منازلشان تاکید کرد و خواستار حمایت همه‌ جانبه مادی و معنوی از آنان برای تقویت حضورشان در این شهر و ناکام گذاشتن تمامی طرح‌های اشغالگران شد.

