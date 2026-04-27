به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مرداوی، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که تشدید حملات رژیم صهیونیستی با هدف کوچاندن و اخراج فلسطینیان از سرزمینشان است.
در این بیانیه آمده است که تشدید حملات صهیونیستها به قدس اشغالی، که شامل تخریب منازل، حملات و شکنجه فلسطینیان همانگونه که امروز در اردوگاه قلندیا، الرام، کفر عقب، العیسویه و سلوان رخ داد، بیانگر رویکرد فاشیستی و نابودگرایانه این رژیم و اهداف شوم آن برای کوچاندن و اخراج فلسطینیان از سرزمینشان است.
این رهبر حماس تاکید کرد که هدف قرار دادن مستمر ساکنان قدس و حمله به مقدسات، به ویژه مسجد الاقصی، یک جنایت صهیونیستی در چارچوب طرحی جامع برای یهودیسازی شهر است.
مرداوی اظهار داشت که ملت فلسطین عامل اصلی ناکامی طرحهای الحاق و کوچ اجباری هستند.
این رهبر حماس با تمجید از پایداری ساکنان قدس با وجود همه دشواریها، بر ایستادگی آنان در سرزمین و منازلشان تاکید کرد و خواستار حمایت همه جانبه مادی و معنوی از آنان برای تقویت حضورشان در این شهر و ناکام گذاشتن تمامی طرحهای اشغالگران شد.
