به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» امروز دوشنبه با انتشار بیانیهای به تصمیم رژیم صهیونیستی برای مصادره دهها ساختمان مسکونی در اطراف مسجدالاقصی در داخل بخش قدیمی قدس اشغالی واکنش نشان داد و آن را اقدامی خطرناک و در راستای هدف قرار دادن مستقیم حضور فلسطینیها در این شهر دانست.
جنبش حماس در ادامه تأکید کرد: این اقدام بخشی از طرحی یکپارچه برای یهودیسازی شهر قدس، تصرف املاک فلسطینیان و تغییر واقعیت جمعیتی این شهر است.
در این بیانیه آمده است: اینگونه تصمیمات یهودیسازی با هدف کوچاندن اجباری ساکنان قدس و تغییر هویت این شهر و مسجدالاقصی و نیز خالی کردن بخش قدیم قدس از ساکنان اصلی آن اتخاذ میشود.
حماس هشدار داد: سیاستهای مصادره و آوارگی هرگز نخواهد توانست اراده ملت فلسطین را در هم بشکند یا قدس را از هویت فلسطینی، عربی و اسلامی آن جدا کند، بلکه مقاومت و پایداری ساکنان قدس را افزایش خواهد داد.
جنبش مزبور در ادامه خواستار تقویت حمایت از مردم قدس، تشدید همه اشکال مقابله با پروژههای شهرکسازی و افزایش حضور و پایداری در بخش قدیمی شهر و اطراف مسجدالاقصی شد.
حماس همچنین از امت عربی و اسلامی و نهادهای بینالمللی و حقوق بشری خواست برای توقف جنایات و کشتارها، شهرکسازی، یهودیسازی و کوچ اجباری علیه مردم فلسطین، بهطور فوری وارد عمل شده و بر رژیم اشغالگر فشار بیاورند.
