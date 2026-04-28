به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با چهل و هفتمین سالگشت شهادت آیت الله مرتضی مطهری(ره) آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه‌ی گرانسنگ «چلچراغ حکمت» با مشارکت برخی دستگاه های علمی و فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

این مجموعه‌ی چهل جلدی که حصیله و عصاره‌ی عمده‌ی افکار و آثار فیلسوف شهید انقلاب اسلامی است که حسب توصیه و رهنمود قائد شهید عظیم الشأن انقلاب اسلامی (قدّس سرّه) فراهم‌آمده بود، اینک به زبان عربی برگردانده شده است و با حضور اصحاب معرفت و افاضه تنی چند از اساتید، مقارن با سالروز شهادت استاد رونمایی خواهد شد.

در این رویداد آیت الله علی‌اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس حوزه های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین استاد عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر علی مطهری فرزند استاد شهید و رییس بنیاد بین المللی شهید مطهری(ره) ایراد سخنرانی خواهند داشت.

آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه‌ی چهل جلدی «چلچراغ حکمت» روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ تا ۱۶ به صورت حضوری در تالار علامه جعفری(ره) پژوهشگاه به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه، پلاک ۲ برگزار می‌شود.

