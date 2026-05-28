به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های اولیه که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده، حزب‌الله لبنان در یک عملیات دقیق، منطقه «شومرا» را با سه فروند پهپاد هدف قرار داد. طبق این گزارش‌ها، استراتژی اتخاذ شده از سوی حزب‌الله با هدف قرار دادن تیم‌های امدادی و نظامیانی که برای مدیریت بحران حضور یافته بودند، خسارات قابل‌توجهی به ارتش اسرائیل وارد کرده است.

مرحله اول: ابتدا یک پهپاد در منطقه ۱۵۰ منفجر شد که منجر به بروز آتش‌سوزی گردید. به دنبال این انفجار، نیروهای امدادی از مستوطنه «گورین» با یک خودروی مجهز به تجهیزات آتش‌نشانی برای اطفای حریق وارد محل شدند.

مرحله دوم (ضربه دوگانه): تنها چند دقیقه پس از حضور نیروهای امدادی و نظامی در محل، دو پهپاد انتحاری دیگر همان نقطه را هدف قرار دادند. این روش که به «تکتیک ضربه دوگانه» مشهور است، منجر به تلفات در صفوف نیروهایی شد که برای کمک به مجروحان حادثه اول حضور یافته بودند.

در این عملیات، یک نظامی زن در حالی که سعی داشت به سمت منطقه امن برود مجروح شد و دو نظامی دیگر (از نیروهای ذخیره) دچار جراحات شدید و متوسط شدند. این افراد برای مداوا به بیمارستان الجلیل در نهاریا منتقل شدند. همچنین سه نظامی دیگر دچار جراحات سطحی شدندکه سرپا مداوا شدند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل در تلاش برای حفظ امنیت مناطق مرزی شمال فلسطین اشغالی است، اما استفاده حزب‌الله از پهپادهای تهاجمی و تاکتیک‌های پیچیده، چالش‌های امنیتی جدیدی را برای فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل ایجاد کرده است.

