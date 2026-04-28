به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صفحه ایکس سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار مطلبی از دیدار علیرضا بیکدلی، سفیر کشورمان در این کشور با سراجالدین حقانی، وزیر داخله حکومت طالبان در کابل خبر داد.
سفارت ایران در این پیام که امروز (سهشنبه ۸ اردیبهشت) منتشر شد، تأکید کرد که در این دیدار «دو طرف روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه را مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار دادند».
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهی طالبان نیز با تأیید این خبر، در صفحه ایکس خود نوشت: در این دیدار، در مورد تعدادی از موضوعات مرتبط با هر دو کشور همسایه گفتگو شد.
قانع و سفارت ایران جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نکردهاند.
گفتنی است، پس از دیدار این دو مقام در دی ماه ۱۴۰۳ که جهت خوشآمد گویی به سفیر جدید ایران بود، این دومین دیدار بیکدلی با حقانی است.
