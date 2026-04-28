به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان امروز سهشنبه در دیدار با شماری از مقامات در «عین التینه» تأکید کرد که پیش از دستیابی به توافق آتشبس، هیچ مذاکرهای صورت نمیگیرد.
رئیس پارلمان لبنان افزود: همه چیز متوقف شده و تا زمانی که آتشبس حاصل نشود، هیچ مذاکرهای صورت نمیگیرد، که برای آن ما تمام تلاش ممکن را کردهایم.
رئیس پارلمان لبنان در پاسخ به پرسشهای حاضران درباره بیانیه اخیر ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان مبنی بر ضرورت توقف حملات پیش از آغاز مذاکرات و انتقاد او از حزبالله علیرغم ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، با لحنی طعنهآمیز گفت: از ایشان بپرسید که آتشبس کجاست؟
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان دیروز طی اظهاراتی اعلام کرد که دولت لبنان به هیچ بیانیه دیگری اهمیت نمیدهد و مذاکره با رژیم صهیونیستی بدون اجماع ملی را «خیانت» ندانست و در مقابل این سوال را مطرح کرد که «آیا جنگ با اجماع ملی بود؟»، و سعی کرد با این سوال مشروعیت مقاومت را زیر سؤال ببرد.
