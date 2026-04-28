به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه، طی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عوامل مزدور و خود فروخته گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب که قصد اقدامات تروریستی را داشتند، مورد ضربه عملیاتی قرارگرفته و اقلام ضد امنیتی همچون اسلحه کلاش و کلت کمری، مهمات، نارنجک جنگی، مدارک هویتی جعلی و وسایل ارتباطی ماهواره ایی استارلینک در استان کردستان کشف و ضبط گردید، که در این راستا ۴ نفر هم بازداشت شدند.

قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام به عوامل خود فروخته تروریستی هشدار داد: تحرکات نیروهای تروریستی را تحت رصد کامل اطلاعاتی دارد و در صورت هرگونه فکر یا اقدام علیه امنیت منطقه شمالغرب، بدون اغماض پاسخ قاطع و پشیمان کننده خواهد داد.

