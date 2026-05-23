نیویورک تایمز: اسرائیل تقریباً به طور کامل از مذاکرات ایران و آمریکا کنار گذاشته شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از دو مقام امنیتی اسرائیلی گزارش داد که تل‌آویو تقریباً به طور کامل از مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران کنار گذاشته شده است.

سران اسرائیل از جزئیات مذاکرات بی‌خبرند

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، به گفته این مقامات، سران رژیم صهیونیستی حتی از سوی نزدیک‌ترین متحدان خود نیز در جریان جزئیات تماس‌های واشنگتن و تهران قرار نگرفته‌اند و برای آگاهی از روند مذاکرات، ناچار به اتکا به تماس با مقامات و دیپلمات‌های منطقه‌ای شده‌اند.

ترامپ: نتانیاهو متحد جنگی است، نه شریک مذاکره

این روزنامه همچنین به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو را بیشتر متحد جنگی می‌داند تا شریک نزدیک در مذاکره با ایران و او معتقد است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در روند حل و فصل بحران‌ها باید مهار شود.

