به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‌ تکریم و پاسداشت خادمیاران تحت عنوان «یاد یاران»، این‌بار به منزل مرحوم حسن خوش‌خلق سیما، از خادمیاران خدوم آستان قدس رضوی اختصاص یافت.

در این دیدار، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان به همراه تعدادی از خادمیاران ستادی استان و شهرستان رشت حضور یافته و با خانواده این مرحوم ابراز همدردی کردند.

در این مراسم، ضمن اهدای متبرکات رضوی به خانواده آن مرحوم، برای وی طلب مغفرت و علو درجات از درگاه الهی صورت گرفت.

جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در این دیدار با اشاره به خدمات صادقانه و خالصانه مرحوم خوش‌خلق سیما، از نقش مؤثر وی در مسیر خدمت به فرهنگ اهل‌بیت (ع) یاد کرد.

وی به جایگاه خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی اشاره و اظهار کرد: خدمت در مسیر اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه در پرتو عنایات حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، توفیقی ارزشمند و ماندگار است و بی‌تردید خادمان این مسیر از جایگاهی رفیع برخوردارند.

شفیعی ثابت با بیان اینکه امام رضا (ع) به عنوان امام رئوف، پناهگاه دل‌های شکسته و ملجأ نیازمندان هستند، افزود: سیره کریمانه آن حضرت همواره الهام‌بخش خدمت‌گزاران در مسیر مهرورزی، دستگیری از نیازمندان و ترویج معارف ناب اسلامی بوده است.

در پایان این مراسم، حاضران با توسل به ساحت مقدس امام رضا (ع)، برای شادی روح آن مرحوم و صبر و آرامش خانواده وی دعا کردند.

