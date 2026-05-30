به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید در اطلاعیهای اعلام کرد: مطلبی که در فضای مجازی با عنوان «فتوای جدید از حضرت آیت الله نوری همدانی» به معظم له نسبت داده میشود، صحت ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: اخیراً متنی در فضای مجازی با عنوان «فتوای جدید از حضرت آیت الله نوری همدانی» منتشر شده و آن را به این مرجع تقلید نسبت می دهند در حالی که صدور چنین فتوایی از سوی معظم له صحت ندارد و ایشان چنین مطلبی را بیان نکردهاند.
اطلاعیه حاکیست: گفتنی است؛ بدخواهان و معاندان با انتشار مطلبی جعلی در فضای مجازی و نسبت دادن آن به حضرت آیت الله نوری همدانی، آوردهاند «اگر پدر و سرپرست خانواده نمیتواند کودکان خود را رزق دهد جایز است اطعمه و اشربه از مغازه و یا بازار بدون اجازه صاحب آن بردارد و لیکن بر او واجب است که هر وقت توانست فورا آن را به صاحب مغازه برگرداند»؛ این فتوا جعلی است و دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی آن را قویاً تکذیب کردهاست.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما