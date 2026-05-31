به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کارشناس نظامی لبنانی هشدار داد که ادامه پیشروی نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و عبور آنها از رودخانه لیطانی، نشان‌دهنده تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی در داخل خاک لبنان است. وی معتقد است عملیات گسترده تخریب و صدور دستورهای تخلیه برای مناطقی که از شهر صور تا نبطیه و صیدا را در بر می‌گیرد، بیانگر رویکردی برای اعمال فشار بر ساکنان و دولت لبنان در هرگونه مذاکرات احتمالی آینده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، سرتیپ بازنشسته «خلیل الجمیل» کارشناس نظامی و راهبردی لبنان، اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به گسترش عملیات زمینی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و با توجه به نبود هیچ نشانه‌ای از دستیابی به آتش‌بس، انتظار می‌رود این پیشروی‌ها ادامه پیدا کند. این روند همزمان با تشدید حملات هوایی و صدور دستورهای تخلیه برای مناطق گسترده‌ای از جنوب لبنان در جریان است.

الجمیل در گفت‌وگو با شبکه الجزیره توضیح داد که نتایج نشست امنیتی اخیر که در آمریکا برگزار شد، تاکنون هیچ بازتابی در میدان نداشته است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به پیشروی در خاک لبنان ادامه می‌دهد و عملیات بمباران و تخریب را تشدید کرده است.

وی همچنین به تحول میدانی دیگری اشاره کرد و گفت که موشک‌های شلیک‌شده از سوی حزب‌الله به منطقه «میرون» در داخل سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده‌اند. منطقه‌ای که حدود ۱۰ کیلومتر با مرز لبنان فاصله دارد و یک پایگاه هوایی در آن قرار گرفته است.

او افزود که نیروهای اسرائیلی عملاً از رودخانه لیطانی عبور کرده و کنترل تعدادی از شهرک‌ها و مناطق از جمله زوطر الشرقیه، مزرعه الحمرا و یحمر را در دست گرفته‌اند. همچنین این نیروها به سمت شهرک ارنون که در حدود چهار کیلومتری شهر نبطیه قرار دارد، در حال پیشروی هستند.

این کارشناس نظامی همچنین از تحول دیگری در بخش مرکزی جبهه جنوب لبنان خبر داد و گفت که نیروهای نظامی صهیونیست پس از هفته‌ها تلاش موفق شده‌اند به تپه «حداثا» دست یابند. تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی اکنون در مرکز این شهرک مستقر شده‌اند و این موقعیت به آنها امکان اشراف نظامی و جغرافیایی بر بخش‌های غربی و مرکزی جنوب لبنان را می‌دهد.

وی تأکید کرد که تسلط بر مناطقی مانند قلعه شقیف و اطراف آن در کنار زوطر و حداثا به ارتش رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد مناطق وسیعی از جنوب لبنان را زیر نظر گرفته و بر مسیرهای تردد و جابه‌جایی در این منطقه کنترل داشته باشد.

نشانه‌هایی از قصد ماندگاری

الجمیل در پاسخ به این پرسش که آیا این تحرکات صرفاً نفوذهای موقت نظامی هستند یا مقدمه‌ای برای اشغال طولانی‌مدت می‌باشد، گفت: نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از ورود به مناطق لبنانی، اقدام به تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری می‌کنند. رفتاری که نشان‌دهنده قصد ماندن برای مدت نسبتاً طولانی است.

او توضیح داد که آنچه در شهرک «دبین» رخ داد، نمونه روشنی از این رویکرد است. به‌گونه‌ای که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در طول روز وارد منطقه شدند و شب هنگام ساختمان‌های آن را منفجر کردند. این شیوه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی درصدد استفاده از این مناطق به‌عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده است و همزمان می‌کوشد واقعیت میدانی جدیدی را در خاک لبنان تحمیل کند.

الجمیل تأکید کرد که پیشروی در مناطق زوطر الشرقیه، یحمر، مزرعه الحمرا و ارنون از اهمیت نظامی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این مناطق در نزدیکی شهر نبطیه یکی از مهم‌ترین شهرهای جنوب لبنان، قرار دارند.

او افزود که هرچند این مناطق به دلیل نزدیکی به مسیر رود لیطانی فاصله چندانی با مرز ندارند، اما پیشروی به سوی آنها تحولی خطرناک محسوب می‌شود. زیرا نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را به شهر نبطیه نزدیک می‌کند. شهری که از جایگاه تاریخی و معنوی مهمی در لبنان برخوردار است.

اهداف دستورهای تخلیه

الجمیل درباره دستورهای تخلیه‌ای که مناطق گسترده‌ای از صور تا صیدا و نبطیه و حتی نواحی واقع در شمال رود زهرانی را شامل شده‌اند، معتقد است که اهداف رژیم صهیونیستی فراتر از ملاحظات صرفاً نظامی است.

وی گفت که رژیم صهیونیستی از طریق این اقدامات در تلاش است بر محیط اجتماعی حامی حزب‌الله فشار وارد کند و ساکنان را وادار به مهاجرت به مناطق داخلی لبنان سازد. اقدامی که می‌تواند بار انسانی و جمعیتی سنگینی را بر دوش دولت لبنان بگذارد.

او افزود که این سیاست همچنین با هدف تقویت اهرم‌های فشار رژیم صهیونیستی در هرگونه مذاکرات آینده دنبال می‌شود و شمار افراد آسیب‌دیده از موج‌های احتمالی آوارگی می‌تواند از یک‌ونیم میلیون نفر فراتر رود.

الجمیل توضیح داد که هشدارهای رژیم صهیونیستی مستقیماً شهر نبطیه را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه بیشتر متوجه روستاهای پیرامونی آن مانند میفدون، زبدین، شوکین، زفتا و حبوش هستند. با این هدف که کل منطقه به محدوده‌ای در معرض تخلیه و حمله تبدیل شود.

وی در پایان گفت: رژیم صهیونیستی از طریق بمباران، تخریب و صدور دستورهای تخلیه، در پی خالی کردن شهرهای اصلی جنوب لبنان به‌ویژه صور، صیدا و نبطیه، از سکنه است. اقدامی که می‌تواند به تغییرات گسترده میدانی و جمعیتی در این منطقه منجر شود.

