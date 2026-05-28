به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با «توشیمیتسو موتگی»، وزیر امور خارجه ژاپن، بر اهمیت حمایت از مسیرهای دیپلماتیک برای حل بحران‌های جاری و ایجاد ثبات در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه تأکید کرد. وی با دعوت از طرف‌های درگیر برای پاسخ مثبت به تلاش‌های میانجی‌گرانه، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به حل ریشه‌ای بحران از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز منجر شود.

این تماس تلفنی علاوه بر بررسی روابط دوجانبه میان قطر و ژاپن، به تحولات منطقه‌ای از جمله تلاش‌های میانجی‌گرانه در جریان میان واشنگتن و تهران اختصاص یافت. طبق اعلام وزارت خارجه قطر، در این گفتگو همچنین به ابتکارات میانجی‌گرانه پاکستان در این زمینه اشاره شد.

قطر در ماه‌های اخیر نقش کلیدی در مدیریت تنش‌ها و میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده‌ای نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ایفا کرده است. دوحه همواره تلاش داشته تا با گشودن کانال‌های گفتگو، از وقوع درگیری‌های گسترده‌تر و پیامدهای ناگوار آن برای امنیت و ثبات منطقه جلوگیری کند.

