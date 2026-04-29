به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش، در یک برنامه تلویزیونی طی سخنانی درباره آمادگی این نیرو قبل از جنگ اظهار داشت: برآوردهای اطلاعاتی ارتش قبل از جنگ نشان می‌داد که احتمال حمله نظامی به کشور وجود دارد. در برآوردهای اطلاعاتی ما این احتمال وجود داشت به همین خاطر همه نیروهای ارتش و یگان‌های ارتش از یک سطح آمادگی مناسب برخوردار بودند لذا نیروی زمینی یگان‌های خود را در مناطق مختلف کشور مستقر کرده بود.

وی گفت: علاوه بر این نیروی زمینی در شلیک پهپاد بسیار نقش آفرین بود و در شلیک موشک‌های مختلف موثر عمل کرد. نیروهای زمینی در پرتاب موشک‌های فجر که به پایگاه‌های دشمن در کشورهای منطقه شلیک شد نقش آفرین بود٬ لذا مراقبتهایی که از مرزها به وجود آوردند تا روز آخر جنگ علیرغم اینکه دشمن شعارهایی برای حمله زمینی می داد هیچ وقت جرات پیدا نکرد که از طریق زمین تعرضی یا تجاوزی به مرزهای زمینی ما داشته باشه که یکی از عوامل مهمش آمادگی نیروی زمینی ارتش در کنار نیروی زمینی سپاه بود.

وی با اشاره به اقدامات این نیرو در جنگ رمضان افزود: طی روزهای جنگ بیش از 170 هواگرد دشمن مورد اصابت قرار گرفت که شامل 16 فروند جنگنده نیز می‌شود.این عملیات توسط نیروی پدافند ارتش و بخش پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایی کشور، که زیر نظر ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، انجام شده است. این عملکرد به عنوان یک موفقیت بزرگ ارزیابی می‌شود، زیرا بسیاری از این پهپادها از نوع بسیار پیشرفته‌ای هستند و برخی از آن‌ها عملکردی حتی بالاتر از جنگنده‌ها دارند. ارزش دلاری این پرنده‌ها نیز بسیار بالا است.

سخنگوی ارتش ادامه داد: نیروی هوایی ما در ابتدای جنگ با چندین سورتی پرواز به پایگاه‌های دشمن در کشورهای منطقه، از جمله پایگاه ضد انقلاب در اربیل عراق، کویت و قطر حمله کردند. به تازگی گزارشی از یکی از رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که در آن، عملیاتی که توسط جنگنده‌های اف-5 نیروی هوایی اجرا شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است. این عملیات موفقیت‌آمیز توانست از لایه‌های مختلف پدافندی که آمریکایی‌ها در آنجا طراحی کرده بودند عبور کند و پایگاه آمریکا را هدف قرار دهد که یک اقدام کم‌نظیر و در برخی جنبه‌ها بی‌نظیر بود.

وی گفت: پس از این عملیات، نیروی هوایی تا روز آخر جنگ به شلیک پهپادها به سمت پایگاه‌های دشمن و سرزمین‌های اشغالی ادامه داد.

اکرمی نیا افزود: ما جنگ را پایان‌یافته تلقی نکردیم. از همان روزی که جنگ متوقف شد و به تعبیری آتش‌بس یا سکوت در میدان نبرد برقرار گردید، به دلیل عدم وجود اعتماد به آمریکا و دشمنانمان، همواره با همان جدیت دوران جنگ، اهدافمان را به‌روزرسانی کردیم، بانک اهداف را تکمیل کردیم، آموزش‌های خود را ادامه دادیم و از تجربیات جنگ بهره بردیم. تجهیزات خود را نیز هم تولید و هم به‌روز کردیم. از این رو، شرایط برای ما همچنان شرایط جنگی است.

سخنگوی ارتش با اشاره به اینکه پایش، رصد و تجهیز بی‌وقفه ادامه داشته است، گفت: اطمینان می‌دهم که اگر دشمن مجدداً دست به تجاوز دیگری بزند، با ابزارها، شیوه‌ها و در عرصه‌های جدیدی با آن مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران و ارتش، با قاطعیت و با استفاده از این ابزارهای نوین و تجربیاتی که از جنگ‌های 12 روزه تا 40 روزه به دست آورده، حتماً با دشمن در عرصه‌های جدید برخورد قاطعانه خواهد کرد.

اکرمی نیا خطاب به دشمنان گفت: دشمنان بدانند که اگر مجدداً دست به تجاوز دیگری بزنند و امنیت این سرزمین را با تهدید مواجه کنند، با پاسخی کوبنده‌تر از گذشته روبرو خواهند شد. ما کارت‌های برنده بسیاری داریم که هنوز از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم. با اتکا به تجربیات دو جنگ گذشته، ابزارها و شیوه‌های نوین جنگی در اختیار داریم که به ما امکان می‌دهد پاسخی قاطعانه‌تر و کوبنده‌تر به دشمن بدهیم.

سخنگوی ارتش خطاب به مردم نیز افزود: حضور حماسی مردم و حمایت بی‌دریغ آنان از نیروهای مسلح، یکی از پیام‌های قدرتمند به دشمنان است. من به ملت شریف و عزیزمان اطمینان می‌دهم که فرزندانشان در نیروهای مسلح، تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس، پای کار ایران عزیز و امنیت این ملت ایستاده‌اند. روحیه بسیار بالایی داریم و این روحیه با حضور و حمایت مردم مضاعف شده است. تجربیات خوبی اندوخته‌ایم و می‌توانیم تا زمانی که دشمن را کاملاً پشیمان کنیم و دیگر جرئت تجاوز به کشورمان را نداشته باشد، در درازمدت بجنگیم. ما آماده مبارزه در درازمدت هستیم.

وی اضافه کرد: در همین جنگ جاری، توانستیم بخشی از تجهیزات و پهپادهایمان را در طول درگیری تولید کرده و بلافاصله مورد استفاده قرار دهیم. این توانمندی ما را قادر می‌سازد که تاب‌آوری لازم را در نیروهای مسلح و مردم عزیزمان برای ادامه جنگ در درازمدت تا پیروزی نهایی فراهم کنیم.

