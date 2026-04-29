«سرّ صدف»؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی از دل بیانیه گام دوم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «سرّ صدف» با نگاهی تحلیلی به بیانیه گام دوم انقلاب، تلاش دارد این بیانیه رهبر شهید انقلاب در گام دو انقلاب اسلامی را نه صرفاً یک متن راهبردی، بلکه یک «نقشه جامع تمدنی» معرفی کند؛ نقشه‌ای که مسیرانقلاب اسلامی را از خودسازی فردی آغاز کرده و تا جامعه ‌سازی و در نهایت تمدن‌سازی امتداد می‌دهد.

این اثرکه کاری از معاونت پژوهش حوزه های علمیه به قلم سیداسحاق حسینی و توسط انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه چاپ شده است تلاش کرده با بازخوانی درون ‌متنی بیانیه، نشان ‌دهد بیانیه گام دوم بیش از آنکه توصیه‌ای مقطعی باشد، طرحی بلندمدت برای تحقق «تمدن نوین اسلامی» توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی است؛ طرحی که بر محور جوانان، امیدآفرینی، بازتولید فرهنگ انقلابی و بازتعریف نقش نخبگان دینی شکل گرفته است.

خودسازی؛ زیربنای حرکت تمدنی

نویسنده در فصل نخست، «خودسازی» را اولین حلقه زنجیره تحول معرفی می‌کند. در این چارچوب، انسان دارای ظرفیت روحی عظیم دانسته می‌شود که بدون تهذیب، معنویت و معرفت، توانایی ایفای نقش تمدنی نخواهد داشت.

کتاب با تأکید بر رابطه مستقیم میان خودسازی و جامعه‌سازی، هشدار می‌دهد که فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلابی می‌تواند موتور پیشرفت معنوی و اجتماعی را از کار بیندازد. از همین رو، توصیه‌های ویژه‌ای به طلاب و جوانان ارائه شده است؛ از تهذیب نفس و تکریم استادان گرفته تا توجه به عرفان عملی و بازخوانی میراث اخلاقی حوزه.

تحلیل نویسنده نشان می‌دهد که در منطق بیانیه، تمدن ‌سازی بدون «انسانِ ساخته‌شده» ممکن نیست.

جامعه‌پردازی؛ عبور از شعار به ساختار

کتاب در فصل دوم به سراغ «جامعه‌پردازی» می‌رود؛ جایی که ارزش‌های انقلاب باید در قالب نظام‌سازی و دولت‌سازی انقلابی عینیت پیدا کنند. در این بخش، هفت عرصه کلیدی شامل علم و پژوهش، اخلاق و معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی به عنوان میدان‌های اصلی تحول معرفی شده‌اند.

تحلیل کتاب نشان می‌دهد که بیانیه گام دوم در پی عبور از گفتمان‌سازی صرف است و بر تبدیل مفاهیمی چون «جهاد» و «مدیریت جهادی» به الگوهای عملی حکمرانی تأکید دارد. امیدآفرینی، تولید ادبیات متناسب با گفتمان انقلاب و سرمایه‌گذاری بر تربیت اجتماعی، از دیگر محورهای برجسته این بخش است.

تمدن‌سازی؛ افق بلند انقلاب

فصل سوم کتاب، با تمرکز بر مفهوم «تمدن» در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبرشهید انقلاب رضوان الله تعالی علیه ، افق نهایی این مسیر را تبیین می‌کند. در این چارچوب، تمدن نوین اسلامی به عنوان مقصد نهایی انقلاب معرفی می‌شود؛ تمدنی که علاوه بر پیشرفت علمی و اقتصادی، مبتنی بر معنویت، عدالت و عزت ملی است. نویسنده همچنین به ضرورت دشمن‌شناسی در مسیر تمدن‌سازی اشاره می‌کند و آن را بخشی از واقع‌بینی راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم می‌داند.

نقش نخبگان؛ مسئولیت تاریخی حوزه و دانشگاه

در فصل پایانی، «سرّ صدف» به رسالت فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی می‌پردازد و از آنان به عنوان حلقه واسط میان اندیشه و تحقق اجتماعی یاد می‌کند. تبیین خط‌ مشی حوزه در قبال گام دوم و بررسی دیدگاه بزرگان حوزه درباره این بیانیه، نشان می‌دهد که تحقق این نقشه راه، بدون کنش فعال نخبگان ممکن نخواهد بود.

علاقمندان برای تهیه این کتاب به درگاه موسسه نشرحوزه های علمیه https://nashrehowzeh.ir/p/d/1845 یا به نشانی قم خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی(ره)، موسسه انتشارات حوزه های علمیه مراجعه کنند.

