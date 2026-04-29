به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اثر نگارگری «فرشتهها» با محوریت تکریم مقام مادران شهدا و ادای احترام به صبر و استقامت آنان، رونمایی شد. این اثر حاصل تلاش هنرمندی است که به گفتۀ خود آن را بهعنوان ادای دین کوچک خود به مقام والای مادران داغدار تقدیم کرده است.
خالق اثر دربارۀ آن تصریح کرد: «فرشتهها» روایتگر پیوند عاطفی و معنوی میان مادران و فرزندان شهیدشان است؛ پیوندی که از نگاه هنرمند حتی پس از عروج جسمانی نیز استمرار دارد؛ در این نگارگری، تصویر کودکان مظلوم و بیدفاعی که جان خود را در حوادث تلخ از دست دادهاند نیز نمادی از همراهی، همدلی و تسلای مادران غمدیده به تصویر کشیده شده است.
این هنرمند دربارۀ نحوۀ شکلگیری و اجرای این اثر ادامه داد: اثر «فرشتهها» با بهرهگیری از فضای نگارگری ایرانی و استفاده از نقوش اسلیمی، ختایی و گلومرغ کلاسیک خلق شده و تکنیک گواش و آبرنگ در شکلگیری آن بهکار رفته است. این ترکیب، جلوهای سنتی و در عین حال احساسی به اثر بخشیده که آن را در میان آثار همسبک خود متمایز میکند.
