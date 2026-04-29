به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بزودی گذرنامه هایی با تصویری از دونالد ترامپ منتشر میشوند؛ اقدامی که تازه ترین تلاش دولت آمریکا برای حک کردن تصویر رئیس جمهوری کنونی این کشور بر نهادها و اسناد رسمی است.
شبکه خبری سی ان ان افزود: درج تصویر ترامپ در گذرنامههای آمریکایی، جدیدترین و مهمترین مصداق استفاده دولت از تصویر او به مناسبت بزرگداشت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده در ماه ژوئیه (تیر) است.
برخلاف سکه یادبود یا کارت ورود به پارک ملی، گذرنامه آمریکایی یک نوع مدرک شناسایی شناخته شده بینالمللی است که به طور معمول ۱۰ سال اعتبار دارد.
تصاویری که کاخ سفید و وزارت امور خارجه روز سه شنبه منتشر کردند، نشان می دهد که تصویر ترامپ در طرح جدید روی گذرنامه آمریکایی گنجانده شده و در مقابل عناصر اعلامیه استقلال و پرچم آمریکا قرار گرفته است. این طرح همچنین شامل امضای ترامپ با رنگ طلایی است.
صفحه دیگر گذرنامه طرح جدید تصویری از بنیانگذاران امریکایی است که در حال امضای اعلامیه استقلال هستند.
وزارت امور خارجه تابستان امسال صدور گذرنامهها را آغاز خواهد کرد. مشخص نیست که چه تعداد گذرنامه صادر خواهد شد.
وزارت کشور که بر پارکهای ملی نظارت دارد، سال گذشته اعلام کرد که از «طرحهای جدید یادبود» برای کارتهای عبور پارک رونمایی خواهد کرد که یکی از آنها چهره ترامپ را در کنار جورج واشنگتن نشان میدهد.
ماه گذشته، کمیسیون هنرهای زیبا، منتخب ترامپ، به تصویب ضرب سکه یادبود برای دویست و پنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده با تصویر رئیس جمهور رای داد.
سال گذشته نیز، نام ترامپ بر روی هر دو مرکز کندی و موسسه صلح ایالات متحده حک شد.
بی بی سی در زمینه بازطراحی گذرنامه های آمریکایی نوشت: این تازهترین نمونه از استفاده از نام یا تصویر رئیس جمهور بر برخی داراییهای رسمی دولت تلقی میشود؛ روندی که در سالهای اخیر، بهویژه در دورههای مختلف ریاستجمهوری، گاه با واکنشهای موافق و منتقد روبهرو بوده است.
روزنامه گاردین نوشت: این طراحی جدید گذرنامه ها تازه ترین تلاش ترامپ برای چسباندن چهره خود به نهادها و اسناد آمریکایی است. بنری از چهره رئیس جمهور در حال حاضر بر روی ساختمان وزارت دادگستری در واشنگتن قرار دارد. بنرهای دیگری که بر روی وزارت کار و وزارت کشاورزی آویزان شده اند، در کنار تصویر آبراهام لینکلن در زیر عبارت «آمریکا در حال رشد و توسعه از سال ۱۸۶۲» قرار دارد.
تارنمای دویچه وله در این زمینه نوشت: نمونههای مدرن بسیار اندکی از تصاویر رهبران در حال قدرت در گذرنامهها وجود دارد. این امر به ندرت در کشورهای مدعی دموکراسی انجام می شود. اکثر ملتها ترجیح میدهند تصاویری مرتبط با تاریخ یا طبیعت خود داشته باشند. گذرنامههای فعلی ایالات متحده صحنههای متعددی از تاریخ این کشور، از جمله مجسمه آزادی و فرود بر ماه را به تصویر میکشند.
گفتنی است پیش از این سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا با ضرب سکه یا دلار با تصویر ترامپ مخالفت کرده بودند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما