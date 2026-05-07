به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر جدیدی از دستان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر گمانهزنیها درباره وضعیت سلامتی او را تشدید کرده است؛ تصاویری که به نوشته مجله «نیوزویک»، تغییر رنگ پوست و آثار قابلتوجه کبودی روی دستان ترامپ را نشان میدهد.
این جنجال ادامه بحثهایی است که پیشتر نیز درباره ظاهر دستان ترامپ مطرح شده بود؛ موضوعی که کاخ سفید آن را ناشی از مصرف آسپرین و تحریک بافتهای نرم در نتیجه دست دادنهای مکرر عنوان کرده بود.
نیوزویک نوشت که این تصاویر در جریان حضور ترامپ ۷۹ ساله در مراسمی در کاخ سفید به مناسبت تجلیل از مادران نظامیان پیش از روز مادر، ثبت شده است.
پس از آنکه «آرون روپار» روزنامهنگار آمریکایی، تصویری از دستان ترامپ را در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و نوشت که هر دو دست او تغییر رنگ دادهاند و یکی از آنها شبیه دستی کبودشده به نظر میرسد، این تصاویر بهسرعت در فضای مجازی فراگیر شد.
طبق گزارش نیوزویک، پست روپار ظرف چند ساعت بیش از ۱.۳ میلیون بار دیده شد و حسابهای مخالف ترامپ از جمله دفتر رسانهای «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا به آن واکنش نشان دادند.
به نوشته این مجله، محور اصلی واکنشها یک پرسش بود که آیا دولت آمریکا موضوعی را درباره وضعیت سلامتی رئیسجمهور این کشور پنهان میکند یا آنچه در تصاویر دیده میشود، همان توضیح پزشکی قبلی کاخ سفید است؟
مسنترین رئیسجمهور آمریکا
نیوزویک اشاره میکند حساسیت این موضوع به سن ترامپ نیز مربوط میشود؛ چراکه او هنگام آغاز ریاستجمهوریاش، مسنترین فردی بود که به این مقام رسیده است.
همچنین نشانههایی مانند کبودی دستها یا تورم پاها بارها توجه افکار عمومی را به میزان شفافیت اطلاعات پزشکی او جلب کرده است.
با این حال، کاخ سفید همچنان بر توضیحات قبلی خود تأکید دارد.
بر اساس گزارش این مجله در یادداشتی پزشکی در سال ۲۰۲۵ آمده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی مبتلاست و کبودیهای دست او با دست دادنهای مکرر و مصرف آسپرین همخوانی دارد؛ علائمی که دولت آمریکا و پزشک ترامپ آنها را رایج و بیخطر توصیف کردهاند.
نیوزویک همچنین یادآور شد «شان باربابیلا» پزشک ترامپ و افسر نیروی دریایی آمریکا در معاینه ماه آوریل ۲۰۲۵ گفته بود که رئیسجمهور این کشور، همچنان از سلامت بسیار خوبی برخوردار است و عملکرد قلب، ریه، سیستم عصبی و وضعیت عمومی او مطلوب ارزیابی میشود.
مرزهای پاسخگویی و قانون
از منظر حقوقی در آمریکا، بحث درباره وضعیت جسمانی رئیسجمهور این کشور به این معنا نیست که سوابق پزشکی او بهصورت خودکار به اسناد عمومی تبدیل شود.
رئیسجمهور آمریکا حتی بهعنوان عالیترین مقام کشور، همچنان از حریم خصوصی پزشکی برخوردار است و خبرنگاران یا افکار عمومی صرفاً بهدلیل انتشار گمانهزنیها در اینترنت نمیتوانند به پرونده کامل پزشکی او دسترسی پیدا کنند.
با این حال، این مسئله مانع طرح پرسشهای سیاسی و رسانهای در آمریکا نمیشود؛ زیرا سلامت رئیسجمهور این کشور زمانی که به توانایی او در انجام وظایفش مربوط باشد، به موضوعی عمومی تبدیل خواهد شد.
در عین حال، انتقال اختیارات رئیسجمهور آمریکا بهدلیل ناتوانی جسمی یا ذهنی، صرفاً با انتشار تصاویر یا بحثهای رسانهای انجام نمیشود.
قانون اساسی آمریکا این مسئله را از طریق متمم بیستوپنجم تنظیم کرده است؛ متممی که به رئیسجمهور اجازه میدهد شخصاً ناتوانی موقت خود را اعلام کند تا اختیاراتش موقتاً به معاون رئیسجمهور منتقل شود.
همچنین این متمم به معاون رئیسجمهور و اکثریت اعضای کابینه اجازه میدهد در صورت ناتوانی رئیسجمهور، موضوع را به کنگره اعلام کنند؛ در این صورت معاون رئیسجمهور فوراً اختیارات را در دست میگیرد.
اگر رئیسجمهور آمریکا با این تصمیم مخالفت کند، موضوع به کنگره این کشور، ارجاع میشود و ادامه انتقال اختیارات تنها در صورتی ممکن است که دوسوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا با آن موافقت کنند.
از این رو، تصاویر منتشرشده از دستان ترامپ فعلاً بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و رسانهای و نه اقدام قانونی یا قانون اساسی، قرار میگیرد.
این تصاویر برای تشخیص قطعی یک بیماری یا سلب اختیارات رئیسجمهور آمریکا کافی نیستند، اما میتوانند بهانهای برای مطالبه توضیحات شفافتر از سوی رسانهها درباره اطلاعات پزشکی ارائهشده توسط کاخ سفید باشند.
