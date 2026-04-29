ترور ناجوانمردانه خادمان امنیت در زاهدان؛ یک شهید با سه مجروح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان از وقوع یک حمله تروریستی به گشت انتظامی در شهر زاهدان خبر داد که منجر به شهادت استوار یکم "محمدرضا نظامدوست" و مجروحیت سه نفر دیگر از کارکنان انتظامی شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ساعتی پیش افرادی ناشناس و مسلح با تیراندازی به سوی خودروی گشتی که در حال تأمین امنیت شهروندان بود، مرتکب این جنایت ناجوانمردانه شدند.
این اطلاعیه می افزاید: در این حادثه، استوار یکم محمدرضا نظامدوست به درجه رفیع شهادت نائل آمد و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.
این مرکز خاطرنشان کرد: تلاش برای دستگیری عاملان این ترور ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
