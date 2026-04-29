به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور در اجتماع عظیم سراسری «جانفدا برای ایران امام رضا (ع)» در بیعت با رهبر معظم انقلاب دعوت کرد.
متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
ملت شریف، انقلابی و بصیر ایران اسلامی؛ همزمان با میلاد نورانی حضرت ثامنالحجج، امام رضا علیه السلام، بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که با حضوری پرشور، آگاهانه و عزتمند در میدان، جلوهای بیبدیل از همبستگی ملی، ایمان انقلابی و اقتدار مردمی را به نمایش بگذاریم و پیام استواری، مقاومت و وفاداری این ملت بزرگ را به گوش جهانیان برسانیم.
بیتردید، حضور میدانی مردم، بهعنوان رکن اصلی قدرت ملی، همواره در بزنگاههای تاریخی، ضامن عزت و پیشرفت این سرزمین بوده و امروز نیز در امتداد همین مسیر پرافتخار، «رزمایش سراسری جانفدا برای ایران امام رضایی» جلوهای دیگر از این اراده جمعی خواهد بود. از عموم مردم مؤمن، خانوادههای معظم شهدا، جوانان غیور، بسیجیان سرافراز و تمامی دلدادگان ایران اسلامی و جان فدایان جان برکف دعوت میشود با حضوری گسترده، منظم و پرشور، در این اجتماع عظیم ملی شرکت نمایند.
زمان برگزاری: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه، همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا (علیه السلام) از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در خیابانها و میادین اصلی سراسر کشور
و در تهران: از میدان امام حسین (علیه السلام) تا میدان آزادی
این حرکت عظیم مردمی با رژه حماسی ثبتنامکنندگان در پویش «جانفدا»، حضور خیل بسیجیان و مشارکت گسترده آحاد ملت، جلوهای از وحدت، آمادگی و ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود. از علاقهمندان به مشارکت پرشور دعوت میشود جهت هماهنگی، به پایگاههای مقاومت بسیج مساجد و محلات مراجعه نمایند. بیگمان، این حضور سراسری، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای بلند امام شهید و بیعت مجدد با ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب و نمادی از عزم راسخ ملت ایران در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ملی خواهد بود.
