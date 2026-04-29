ممانعت ترکیه از عبور هواپیمای رئیس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند ترکیه مانع از عبور هواپیمای اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی از حریم هوایی ترکیه در مسیر سفر به قزاقستان شده است.

در پی جنگ علیه غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این باریکه، روابط ترکیه و تل‌آویو تیره و تار شده است.

این خبر در حالی منتشر شده است که رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش‌های این رژیم برای تقویت به اصطلاح توافقات عادی‌سازی روابط «ابراهیم» روز دوشنبه به قزاقستان سفر کرد.

توافق ابراهیم یا توافق‌نامه‌های ابراهیم مجموعه‌ای از توافق‌ها هستند که عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی، ابتدا با امارات متحده عربی و بحرین، را برقرار کردند. این توافق‌نامه‌ها در اوت و سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام و در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در واشنگتن امضا شدند و با میانجی‌گری ایالات متحده در دوره اول ریاست‌جمهوری وی به انجام رسیدند.

توافق موسوم به «ابراهیم» طرحی است که از نگاه ناظران منطقه‌ای و جهانی هدفش چیزی جز به حاشیه راندن مساله فلسطین نیست.

به نظر می‌آید، رژیم صهیونیستی همسو با آمریکا که در ماه‌های اخیر به کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز علاقه نشان داده است، سعی دارد در این کشورها که همسایگان شمالی ایران هستند، نفوذ کند.

