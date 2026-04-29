نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل درباره دزدی دریایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و ریاست شورای امنیت به شدت به توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا و دزدی دریایی این کشور اعتراض کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: استناد به ترتیبات داخلی که ذاتاً غیرقانونی هستند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین جنایت نفرت‌انگیزی را که با توسل به زور ارتکاب یافته است، توجیه کند.

این نامه می‌افزاید: چنین رفتاری مصداق اجبار غیرقانونی، مداخله در تجارت قانونی بین‌المللی و توقیف غیرقانونی اموال است و در عین حال سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند که حاکمیت قانون را در سطح بین‌المللی به شدت تضعیف می‌کند.

