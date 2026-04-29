به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از هفت دستخط (مرقومه) رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای در آیین غبارروبی مضجع منور رضوی، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه، امام‌جمعه موقت مشهد، رضا خوراکیان مدیر عالی حرم مطهر رضوی، علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی و دیگر مسئولان آستان قدس و نمایندگان دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی، برگزار شد.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی در این مراسم، در خصوص مرقومه‌های به ثبت رسیده رهبر شهید در مراسم غبارروبی حرم مطهر رضوی گفت: این مراسم و افتتاح نمایشگاه «در لباس سربازی» با همکاری و مشارکت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در مشهد، انجام شده است.

علیرضا اسماعیل‌زاده، به آیین غبارروبی مضجع شریف رضوی و رونمایی از مرقومه‌های متبرک به دستخط رهبر شهید (رحمت‌الله علیه) اشاره و اظهار کرد: برنامه غبارروبی گاهی سالی دو بار و در برخی سال‌ها به‌صورت ماهانه برگزار شده است. در حالت رسمی، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و برنامه‌ریزی بسیار مفصلی طی یک ماه برای مدعوین، اجرای مراسم و ثبت و جمع‌آوری نذورات انجام می‌شود.

اسماعیل‌زاده، افزود: پس از تأیید تولیت آستان قدس رضوی، مراسم با حضور خادمان جمع‌آوری نذورات، تنظیف، شستشوی داخل حرم و غبارروبی مضجع شریف که داخل ضریح مطهر است، آغاز می‌شود.

وی با بیان این مطلب که امام شهید (رحمت‌الله علیه) عنایت خاصی به موضوع غبارروبی داشتند بیان کرد: بعد از غبارروبی، صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای مهمانان می‌رسد و حضرت آقا در مراسم‌هایی که حضور داشتند با عنایت قلبی که به حضرت داشتند دستخط متبرکی از خود به یادگار می‌گذاشتند.

وی ادامه داد: ایشان، در طول ۱۵ مرتبه حضور خود در آیین غبارروبی، ۱۱ دستخط داشتند که امروز، هفت مرقومه آن رونمایی شده است و از مابقی مرقومه‌ها نیز در زمان مشخصی رونمایی می‌شود.

وی به آثار اهدایی رهبر شهید به آستان مقدس حضرت رضا (ع) اشاره کرد و گفت: ۱۶۵۰ اثر شامل تابلو و آثار بسیار نفیس از سوی رهبر شهید انقلاب (رحمت الله علیه) جمع‌آوری و تقدیم آستان شده است که این، نشان‌دهنده اعتماد حضرت آقا به این آستان مقدس است. علاوه بر این، ایشان در جمع‌آوری کتب خطی و چاپ سنگی همت والایی داشتند.

در همین راستا حدود ۱۳۵۶ جلد قرآن و کتب نفیس خطی در موضوعات مختلف و۴۳۵۶ کتاب‌های چاپ سنگی تقدیم بخش نذورات آستان شده است.

اسماعیل‌زاده تصریح کرد: در مجموع از سوی رهبر شهید از تیرماه ۱۳۶۹ تا بهمن ۱۴۰۴، طی ۸۰ مرحله تعداد ۱۳هزار و ۵۶ نسخه خطی و ۴هزار و ۳۶۵ نسخه چاپ سنگی به مخزن محفوظات سازمان کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شد و از این تعداد، ۲۶ نسخه در موزه قرآن در حال نمایش است. همچنین ۲۶۶اثر در گنجینه هدایای قائد شهید امت، به نمایش درآمده است.

امیررضا سروی، مدیر اجرایی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، نیز اظهار کرد: هم‌زمان با این رونمایی، نمایشگاه «در لباس سربازی» در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های حرم مطهر رضوی افتتاح می‌شود و هفت دستخط رهبر شهید نیز در معرض دید زائران و مجاوران قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به محتوای نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه شامل قاب عکس‌ها، نوشته‌ها و اسنادی از حضور ایشان در دوران دفاع مقدس و نقش حضرت آقا در هدایت، رهبری و راهبری این جنگ اختصاص دارد؛ چه در کسوت نماینده امام راحل (ره) در شورای‌عالی دفاع و چه در کسوت ریاست‌جمهوری که نقش پررنگی در دفاع مقدس، داشتند.

مدیر اجرایی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید ادامه داد: نمایشگاه اصلی در تهران، باغ‌موزه دفاع مقدس در حال اکران است و نسخهٔ قابل‌حمل آن، در شهرهای مختلف به نمایش درمی‌آید.

مشهد مقدس، دومین شهری است که هم زمان با میلاد پربرکت حضرت رضا (ع) میزبان این نمایشگاه شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه و مرقومه‌های رونمایی شده، فرصتی ناب برای آشنایی بیشتر با سیره عرفانی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب (رحمت‌الله علیه) فراهم آورده است و تا یک ماه دیگر برقرار است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای آثار از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ به محل نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی، مراجعه فرمایند.

