حاضرین در امتحان اقتدار ملی، مردم بودند

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: ملت ایران همچنانی که در این حدود سی سال نشان داده است، هرجائی که آزمونی برای نشان دادن اقتدار ملی بوده است، وارد شده است. اگر راه‏پیمائی بوده است، تظاهرات بوده است، اگر انتخابات بوده است، اگر حضور در جبهه ‏ها در دوران دفاع مقدس بوده است- هرجائی که مظهری از مظاهر قدرت ملی محسوب می‏شده است- ملت ایران با هوشیاری، با شجاعت در آن حضور پیدا کرده است. و همین است که در طول این سی سالی که تقریباً از انقلاب می‏گذرد، کشور شما، ملت شما، دولت شما روز به روز قوی‏تر شده است؛ روز به روز آرمان‏های انقلاب و مبانی انقلاب و ارزشهای انقلاب در او زنده ‏تر شده است.



ارزش های انقلاب چیست؟ ارزشهای انقلاب در درجه‏ ی اول، استحکام ایمان و دیانت در دلهاست- که منشأ همه ‏ی کارها و مجاهدت ها این است- عدالت اجتماعی است، مبارزه‏ ی با فساد است، آزادی مردم در انتخاب است، عدم تحمیل آراء فردی و حزبی و دولتی و غیره بر مردم است، که مردم آزادانه فکر کنند، آزادانه عمل بکنند؛ در چارچوب مقررات اسلامی. مردم‏ سالاری دینی‏ یعنی این. این‏ها ارزشهای انقلاب و مبانی انقلاب است. لذا شما که می‏خواهید بروید پای صندوق رأی و رأی بدهید، هدفتان این باشد که یک مجلسی تشکیل بشود پایبند به همین مبانی انقلاب و ارزشهای انقلاب. نماینده، متدین، امین، معتقد به عدالت اجتماعی- استقرار عدالت در سرتاسر کشور- متنفر از فساد در هر بخشی و در هر طبقه‏ای از طبقات مسئولین، معتقد به عزت جمهوری اسلامی؛ مجلس باید یک چنین مجلسی باشد.

ما هفت دوره مجلس شورای اسلامی را گذراندیم. در مجلس شورای اسلامی گاهی اتفاق افتاده است که کسانی آمده‏ اند که با اسم «اسلامی» برای این مجلس مخالفت کرده‏اند! در دوره ‏ی اول که بحث این بود که اسم مجلس چه باشد- که آمده بود «مجلس شورای اسلامی»- یک عده ‏ای ایستادند که نه، «اسلامی» نباشد! خوب، این نماینده‏ ی ملت ایران نیست. ملت ایران برای اسلام این فداکاری ها را کرده است. ملت ایران عظمت خود را، عزت خود را، اقتدار خود را، آسایش و رفاه خود را در اسلام جستجو می‏کند. یک عده ‏ای پیدا شدند که با اسم «اسلامی» برای مجلس مخالفت کردند! خوب، این مطلوب نیست.

یا یک کسانی در یک مجلس دیگری پیدا شدند، تصمیم گرفتند برطبق خواسته‏ ی مخالفین که می‏گفتند بساط انرژی هسته ‏ای را جمع کنید، در کشور قانون بگذرانند که دولت را الزام کنند که دنبال انرژی هسته‏ ای نرود! این هم بود در یکی از مجالس ما. این چیزی نیست که ملت ایران آن را بخواهند. اما در همین مجلس هم- همین مجلسی که الآن بر سر کار هست- قانون گذراندند و دولت را موظف کردند که بایستی انرژی هسته‏ای را دنبال کند و موانع سر راه را برطرف کند. همه جور داشتیم.