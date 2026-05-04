اعلام مراسم وداع و تشییع سردار شهید سید علی موسوی هوایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر پیشکسوت گردان تخریب قرارگاه خاتم الانبیا در دوران دفاع مقدس سردار شهید مدافع حرم «سید علی موسوی هوائی» اعلام شد.

مراسم وداع با پیکر این سردار شهید شب دوشنبه از ساعت ۲۰ در هیئت عشاق الحسین علسه السلام واقع در خیابان ۱۷ شهریور پایین‌تر از میدان امام حسین برقرار است.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید روز سه شنبه ساعت ۹ صبح از مسجد پیامبر اعظم صل الله علیه و آله شهرک شهید محلاتی به سمت مقبره الشهدای این شهرک برگزار خواهد شد.

مراسم خاکسپاری پیکر پاک سردار موسوی هوائی نیز روز سه شنبه از ساعت ۱۲ در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار خواهد شد.

سردار «سید علی موسوی هوائی» به همراه ۱۳ تن از همرزمانش در عملیات خنثی سازی مهمات به جای مانده از عملیات تجاوز ارتش‌های تروریستی آمریکایی صهیونی در زنجان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار موسوی هوایی از پیشکسوتان واحد تخریب قرارگاه خاتم در دوران دفاع مقدس و از متخصصین تخریب و انفجارات و از فرماندهان مدافع حرم بود که با توجه به حجم بالای مهمات عمل نکرده به جای مانده از جنگ تحمیلی سوم وارد این کارزار شد تا روند عادی زندگی را به مردم سرزمینش بازگرداند و در همین مسیر، همراه همرزمان خود به شهادت رسید.

……….

پایان پیام/ ۲۱۸

