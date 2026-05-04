مقاومت در برابر ظلم، تنها راه نجات امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در پاکستان، با تأکید بر مقاومت در برابر ظلم، آن را تنها عامل نجات امت اسلامی دانست.

وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: اگر فردی مانند مودی با نگاه ناپاک به پاکستان بنگرد، یا ترامپ با رفتارهای فاسد به ایران چشم طمع داشته باشد، و یا قدرت‌های صهیونیستی به جهان اسلام نگاه اشغالگرانه داشته باشند، در برابر خود صف‌آرایی حسینیان را خواهند دید.

نقوی افزود: هدف آمریکا حفظ پایگاه‌های غیرقانونی خود و تلاش برای تثبیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک دولت عادی و باثبات در منطقه است.

وی با اشاره به نقش جریان‌های مقاومت تصریح کرد: در مقابل این اهداف، به رهبری امام خامنه‌ای، گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله و سایر جنبش‌های مقاومت، افکار عمومی جهان را نسبت به این سیاست‌ها همسو و منسجم کرده‌اند.

این عالم پاکستانی همچنین گفت: بر اساس اصول تعیین‌شده از سوی امام خامنه‌ای، نابودی اسرائیل و پایان نفوذ آمریکا در منطقه، تنها راه پایان دادن به جنایات قدرت‌های سلطه‌گر است.

نقوی در ادامه از برگزاری تجمعی در ۱۳ ژوئن در پاکستان خبر داد و گفت: در این مراسم، از رهبری «قائد امت» تجلیل خواهد شد و این گردهمایی نشان خواهد داد که شیعه و سنی در یک صف واحد قرار دارند و دشمن مشترک دارند.

وی افزود: از همین مکان تاریخی، صدای واحد مردم پاکستان علیه سیاست‌های اشغالگرانه آمریکا و اسرائیل و متحدانشان بلند خواهد شد.

نقوی در پایان تأکید کرد: اکنون زمان آن است که بر اساس اندیشه‌های قائد اعظم، پاکستان به دژ نهایی مقاومت در برابر ظلم تبدیل شود و همبستگی عملی با ایران در برابر توطئه‌ها تقویت گردد.

……….

پایان پیام/ ۲۱۸

