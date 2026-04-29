اعزام ۳۰۰ زائر گیلانی به حج تمتع ۱۴۰۵ در قالب دو کاروان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» امروز چهارشنبه، 9 اردیبهشت 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط متاثر از جنگ رمضان و در عین حال ضرورت حضور زائران ایرانی در آیین حج تمتع امسال گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده با وزارت حج و عمره عربستان، مقدمات اعزام حجاج ایرانی فراهم شده و اعزام‌ها طبق توافقات صورت‌گرفته انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق توافق دو کشور، امسال ۳۰ هزار زائر ایرانی به همراه عوامل اجرایی به حج اعزام می‌شوند، افزود: سهمیه اولیه استان گیلان شامل پنج کاروان با ۷۲۵ زائر بود که با احتساب عوامل اجرایی به ۷۵۰ نفر می‌رسید، اما در پی تغییرات اعمال‌شده، این تعداد به ۳۰۰ زائر کاهش یافته است.

مدیر حج و زیارت گیلان همچنین از آمادگی کامل زائران برای اعزام خبر داد و اظهار کرد: دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای زائران استان نیز پیش از اعزام برگزار شده است.

اسکندری با اشاره به نحوه اعزام کاروان‌های ایرانی در حج تمتع ۱۴۰۵ تصریح کرد: اعزام‌ها به صورت «مدینه قبل» انجام می‌شود و زائران ایرانی در بدو ورود، ۶ شب و ۷ روز در مدینه اقامت خواهند داشت.

وی درباره زمان‌بندی اعزام زائران گیلانی نیز گفت: کاروان نخست در ۱۶ اردیبهشت و کاروان دوم در ۲۲ اردیبهشت از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) تهران عازم عربستان خواهند شد.

مدیر حج و زیارت گیلان در پایان خاطرنشان کرد: مدت اقامت زائران در عربستان بین ۳۰ تا ۳۳ روز برنامه‌ریزی شده است.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴