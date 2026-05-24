روایت مظلومیت مقتدرانه شیعیان لبنان؛ از صبر جمیل در دو جبهه مبارزه با اسرائیل و سازش، تا شوق حضور در تجمعات شبانه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در دو سال اخیر در بزرگترین آزمون خود در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی و جبهه آمریکایی و عربی مخالف مقاومت، خوش درخشید. بعد از جنایت پیجرها و شهادت و جانبازی هزاران لبنانی و شهادت شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله دوستان این حزب مقاوم را تا حدود زیادی نگران آینده حزب‌الله کرد. اما با شروع جنگ رمضان و ورود مجدد و مقتدرانه حزب‌الله علیه اسرائیل گمانه‌زنی‌های دوستان و دشمنان حزب‌الله تغییرات اساسی کرد و هر روز شگفتی‌های جدیدی در کارنامه حزب‌الله لبنان ثبت می‌شود، تا جایی که رسانه‌های اسرائیلی نیز اذعان کردند حزب‌الله با وجود ضرباتی که در جریان جنگ متحمل‌شده، بار دیگر به تاکتیک‌های جنگ چریکی بازگشته است، نیروهای ارتش اسرائیل در داخل لبنان به اهدافی آشکار برای حملات مقاومت تبدیل شده‌اند و رهگیری پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری حزب‌الله برای سامانه‌های اسرائیلی دشوار است.

به گفته منابع لبنانی حملات شدید حزب‌الله نیروهای اشغالگر را مجبور به ترک روستاهای جنوب کرده و مقاومت شرافتمندانه ادامه دارد.

در این میان مردم حامی حزب‌الله نیز نقش ویژه‌ای با مقاومت خود در برابر حملات وحشیانه اسرائیل و مهاجرت‌های اجباری و تخریب‌ خانه‌های خود ایفا کردند. حزب‌الله لبنان و حامیانش در دو جبهه خارجی در مبارزه با اسرائیل و جبهه داخلی دولتی که خواهان سازش با اسرائیل است مبارزه می‌کند.

در همین راستا ابنا با «سلوا سلوم» بانوی لبنانی، فعال تبلیغی و حوزه مقاومت و عضو کار گروه زنان وکودکان دبیر خانه کنفرانس دائم فلسطین در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته است:

ابنا: ابتدا در خصوص شرایط زندگی مردم در لبنان در سایه جنگ اخیر توضیح دهید و اینکه حامیان حزب‌الله در شرایط کنونی چه وضعیتی دارند؟

از لحظه شروع جنگ اغلب مردم تنها با یک چمدان یا ساک از لوازم ضروری اولیه زندگی چون لباس و سایر مایحتاج از خانه های خود خارج شدند و به مناطق امن پناه بردند. وقتی انسان در سایه جنگ این گونه از، خانه و زندگی خود و در شرایط اضطرار خارج می شود یعنی اوضاع بسیار سخت و آشفته در انتظارشان هست. اما خدا را شاکریم که مردم حزب الله لبنان یا بهتر بگویم شیعیان مظلوم و مقاوم لبنان، اعتماد وتوکلشان به خدا زیاد است، لذا با همان توکل واعتماد بر شرایط سخت زندگی در سایه جنگ غلبه می کنند و خود را با اوضاع سخت پیرامونشان هماهنگ می کنند، یعنی یأس، وناامیدی در نزد مردم مقاوم و با ایمان لبنان معنی ندارد و با تمام صلابت واستقامت ومقاومت در برابر تمام سختیهای موجود ایستادگی می‌کنند.

البته نمی‌خواهم بگویم اوضاع مردم خیلی ایده آل است ، چرا که حتما شنیدید که پیروان برخی از ادیان و فرق مذهبی تندرو مردم شیعه را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و یا به آنها خانه اجاره نمی دهند و با آنها دعوا و مشاجره دارند که باید از مناطق آنها بیرون بروند و ویا اجاره بهای خیلی بالا از آنها دریافت می کنند.

اما وقتی با مردم آواره صحبت می کنید آنها چیزی نمی گویند جز«حسبنا الله ونعم الوکیل» ، و با تمام وجود می‌گویند ما حاضریم روی خاک زندگی کنیم ولی با عزت زندگی کنیم. در واقع شیعیان لبنان این اولین بار نیست که از خانه و زندگی خودشان آواره شدند بلکه تاکنون چندین بار جنگ رخ داده و مردم آواره شدند، و بعد از جنگ به خانه هایشان بازگشتند.

من هرگز فراموش نمی کنم که در جنگ ۳۳ روزه وقتی آتش بس اعلام و جنگ تمام شد، سید حسن نصرالله دبیرکل شهید ما فرمودند؛ مردم به خانه هایشان بازگردند و مردم بلا فاصله و بدون هیچ معطلی برگشتند و زندگی خود را از همان خانه های خراب و بدون در و پنجره دوباره شروع کردند. البته امروز حزب الله با همراهی مردم. مانند جنگ ایران به همدیگر کمک می‌کنند، و فعالیتهای گروهی انجام می دهند، تا انشاءالله بر تمام مشکلات موجود فائق بیایند، به امید پیروزی بر رژیم جنایتکار اسرائیل.

ابنا: در خصوص انعکاس شهادت رهبر انقلاب و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در لبنان توضیح دهید. این جنگ چه بازخوردهایی در لبنان دارد؟

شهادت حضرت آقا برای لبنانی‌ها واقعا اتفاقی سخت و دردناک بود، حضرت آقا برای لبنانی‌ها ( السید القائد بود) یعنی لبنانیها وقتی از حضرت آقا یاد می‌کردند، می‌گفتند آقای فرمانده. حضرت آقا نزدیک به چهار دهه ولی امر برای لبنانیها بود، اغلب شیعیان لبنان ومخصوصا نسل جدید مقلد حضرت آقا بودند، خوب وقتی چنین شخصی شهید می‌شود ،برای پیروانشان خیلی سخت است.

عزاداری لبنانی‌ها برای حضرت آقا از جنس عزاداری سیدالشهدا(ع) است

با خبر شهادت حضرت آقا مردم تا مدتی در شوک بودند، گریه و ابراز ناراحتی می‌کردند دقیقا مثل مردم در ایران، اما مردم لبنان یادشان نرفته بود، وقتی سید حسن نصرالله شهید شدند حضرت آقا فرمودند؛« ما عزا داریم، اما عزاداری ما از جنس عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) است، » و همچنین فرمودند: «این فقدان بزرگ است جدا ما را عزادار کرد، البته عزاداری ما به معنی افسردگی، پریشانی وناامیدی نیست، بلکه از جنس عزاداری برای ابا عبد الله الحسین(ع)، زنده کننده و درس دهنده و انگیزه بخش و امید آفرین است. بله ما برای حضرت آقا اینگونه عزاداری کردیم و می‌کنیم، یاد وخاطره حضرت آقا همیشه در قلبهای ما جاودانه خواهد ماند.

اما درباره جنگ رمضان، آنچه می خواهم بگویم؛ واقعا تفکر اغلب شیعیان وطرفداران حزب الله هست، حامیان حزب الله لبنان برای ایران نگرانند، یعنی وقتی با دوستان و اقوام صحبت می‌کنیم، همه می‌گویند، برای ایران ناراحتیم، قلبمان پیش ایران هست، برای ایران دعا می‌کنیم. خوب مردم نگرانند، ما به آنها می‌گوییم شما فقط دعا کنید، اوضاع ایران خوب است، نگران نباشید، البته همه شاهد بودند در لحظات آغازین جنگ رمضان بلا فاصله حزب الله اعلام کرد؛ ما در کنار ایران بر علیه آمریکا واسرائیل وارد جنگ شدیم. یعنی حزب الله خواست بگوید ما تا مرگ در کنار ایران عزیز ایستادگی ومقاومت خواهیم کرد. حالِ حضرت آقا سید مجتبی هم مرتبا می‌پرسند، وقتی به آنها می‌گوییم حالشان خوب است، بسیار خوشحال می‌شوند و برای دعای طول عمرشان دعا می کنند.

امید وارم که دولت وملت ایران به حمایت خودشان از حزب الله لبنان با تمام توان ادامه بدهند،ومردم حزب الله لبنان نیز احساس می کنند که خودشان جزء لا یتجزا از مردم ایرانند.

ابنا: وظایف اهل رسانه در برابر دشمن مشترک در شرایط کنونی چیست؟

تا جایی که امکانش هست روایتهایی که دل مردم لبنان را قرص و محکم کند بیشتر بیان کنند، امروز جنگ، جنگ روایتها هست، روایت ها باید با ظرافت کامل و با تمام توان انتقال داده شود. باور کنید وقتی به خانواده و دوستان می گویم متوقف شدن جنگ در لبنان جزء شروط اساسی و پنج گانه جمهوری اسلامی ایران برای متوقف کردن جنگ است لبخند رضایتمندی می زنند و برای پیروزی ایران دعا می کنند.

ابنا: مردم لبنان در خصوص سازش دولت با اسرائیل چه نظری دارند؟

اسرائیل، برای مردم لبنان همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: که اسرائیل شر مطلق است و همچنین فرمودند: اسرائیل این جرثومه فساد باید از روی زمین محو شود، بنابراین سازش کردن با شر و از نوع مطلقش، کمال حماقت وبی خردی است، و به خاطر همین مردم لبنان از تصمیم غلط و ذلیلانه دولت، در حد زیادی عصبانی هستند، وبه دولت ؛ می‌گویند تصمیم دولت یک خطای راهبردی است.

مردم لبنان مخالف سازش دولت با اسرائیل هستند

لذا مردم لبنان، اعتراض خود شان را در ملاعام اعلام می‌کنند، و دولت را از چنین کار ذلیلانه ای نهی می‌کنند. اما متاسفانه رئیس جمهور ونخست وزیر لبنان به تمام معنی غربگرا هستند، نخست وزیر لبنان برده عربستان هست، و فقط آنچه عربستان و آمریکا به آنها دیکته می‌کنند، اجرا می‌نمایند. البته حزب الله و مردم مقاوم به دولت می‌گویند؛ مذاکرات و سازش هیچ ربطی به ما ندارد و ما آن را نمی پذیریم، چرا که آنچه شما انجام می دهید یک نوع خیانت است، و زحمتهای چندین دهه ما در مقابل این رژیم کافر و آن چیزی که اسرائیل در میدان نتوانست از ما بگیرد شما روی طبقی از طلا می گذارید و به اسرائیل تحویل می‌دهید، واین یعنی، بزرگترین خیانت یک دولت به ملتش.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان و مسئولان حزب الله لبنان، دولت را مرتب نصیحت می‌کنند و او را از چنین کار ذلیلانه ای نهی می‌کنند.در کل، آنچیزی که در اخبار و یا از دوست و اقوام در لبنان می‌شنویم؛ مردم هرگز کوتاه نخواهند آمد و در برابر چنین کاری مقاومت می کنند و به مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه می دهند تا اسرائیل مجبور شود خاک لبنان را برای همیشه ترک کند.

ابنا: راهپیمایی شبانه مردم ایران چقدر در اخبار لبنان منعکس می‌شود و مردم لبنان به این اقدام چه واکنشی یا نظری دارند؟

ما در لبنان شبکه های تلویزیونی متعددی داریم، برخی از این شبکه ها مخالف ایران و برخی دیگر موافق با سیاست ایران هستند. مردم از شبکه های موافق همچون المنار اخبار ایران را دنبال می‌کنند، دوستان و اقوام می‌گویند؛ برای دیدن تجمعات مردم ایران لحظه شماری می‌کنند، تکان دادن پرچم و شعارهای مردم برای لبنانی ها جذاب وشیرین است.

تجمعات شبانه مردم ایران به لبنانی‌ها روحیه می‌دهد

در شبکه های اجتماعی کلیپهای برخی تجمعات را می بینند، و می‌گویند خوشابه حال ایرانی ها که دولت و ملت در کنار هم هستند، این تجمعات به مردم لبنان روحیه می دهد و برای آنها انگیزه بخش است، آنها آرزو می کنند ؛ ای کاش می توانستند در این تجمعات شرکت کنند. واقعا چنین تجمعاتی حیرت آور و جذاب است و یک نوع موشک اما با سوخت انسانی است که فکر و عقل دشمن را مختل کرده است، تا به حال تاریخ چنین تجمعاتی را ندیده ونخواهد دید، چنین تجمعاتی دشمنان را مأیوس و دوستان را امیدوار می‌کند. این تجمعات تهدید ها را به فرصتها تبدیل کردند، و از همه مهمتر اقتدار و ایستادگی و مقاومت ایران را به رخ جهانیان کشید، ماشاءالله، ماشاءالله به مردم ایران...

