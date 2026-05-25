به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا بر گزارش پایگاه عبری «واللا»، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش است که لبنان از مفاد هرگونه توافق احتمالی میان ایالات متحده آمریکا و ایران کنار گذاشته شود.

این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رژیم صهیونیستی به آمریکا اعلام کرده با هر توافقی که شامل توقف عملیات نظامی در لبنان باشد، مخالف است و تأکید دارد که باید آزادی عمل خود برای ادامه حملات هوایی و زمینی در خاک لبنان را حفظ کند.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو همچنین در رایزنی‌های خود با واشنگتن بر ضرورت حفظ حضور نظامی در مناطق اشغالی لبنان تأکید کرده و خواستار ادامه استقرار نیروهای خود در عمق ۷ تا ۸ کیلومتری خاک این کشور شده است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل عملیات نظامی خود علیه حزب‌الله در لبنان را تشدید خواهد کرد.

وی در ویدئویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: ما نه‌تنها سرعت حملات را کاهش نخواهیم داد، بلکه برعکس، دستور داده‌ام این حملات تسریع شود. ضربات خود را افزایش خواهیم داد و شدت آنها را بیشتر می‌کنیم و حزب‌الله را درهم خواهیم کوبید.

همچنین «کانال ۱۲» رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم گزارش داد که تل‌آویو تصمیم گرفته است حمله‌ای گسترده علیه حزب‌الله انجام دهد.

پیش‌تر نیز «کانال ۱۴» رژیم صهیونیستی خبر داده بود که نتانیاهو و «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع این رژیم درباره گسترش چشمگیر عملیات نظامی در لبنان گفت‌وگو کرده‌اند.

از سوی دیگر، «کانال ۱۳» رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو در حال رایزنی با ایالات متحده آمریکا درباره توسعه عملیات نظامی در لبنان است.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم طرحی برای اجرای یک حمله آتشباری گسترده علیه لبنان آماده کرده و در انتظار تأیید مقامات سیاسی برای اجرای آن است.

همزمان، حملات رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای جنوب لبنان گسترش یافته و مناطق مسکونی و تجاری در شهرهای نبطیه، صور، بنت جبیل و مرجعیون هدف قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که به افزایش شمار شهدا و مجروحان منجر شده است.

